AKİB, 2024’te 17,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi

MERSİN/EKONOMİ



Geride kalan yılda Türkiye’nin 262 milyar dolarlık ihracatına yüzde 7,6’lık destek verdiklerini bildiren Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Fatih Doğan; en yüksek değerleri kimya, demir-çelik, hububat, bakliyat ve yağlı tohumlarda elde ettiklerini bildirdi. İhracat hacminde en güçlü artışları ise bir önceki yıla göre yüzde 29 artışla demir-çelik, yüzde 20 artışla hayvansal gıda ve yüzde 10 artışla hazır giyim sektörlerinde yakaladıklarını kaydeden Doğan, “En fazla ihracatı 5,43 milyar dolarla Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği gerçekleştirdi. En fazla ihracat yaptığımız ülkeler Irak, Hollanda ve İtalya oldu. Irak’a yüzde 12 artışla 1,46 milyar, Hollanda’ya yüzde 9 düşüşle 1,08 milyar, İtalya’ya 37 artışla 987 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Hacimde en güçlü artışları yakaladığımız ülkelerin başında yüzde 108 artış ve 894,2 milyon dolarla Mısır ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi yüzde 49 artış ve 288,1 milyon dolarla Yunanistan, yüzde 46 artış ve 858,6 milyon dolarla ABD takip etti. Hacimde anlamlı artışlar sağladığımız diğer ülkeler İtalya, Belçika, Ukrayna, Libya ve Birleşik Krallık oldu” dedi.



“Suriye’de ihtiyaç duyulan desteği vermeye hazırız”

Hedefleri ve gündemi de değerlendiren Fatih Doğan, 13 yıllık savaş sonrası yeni bir döneme giren Suriye’nin yeniden inşasına destek vermeye hazır olduklarını duyurdu. Komşu ülkelere yönelik ihracatın çeşitlendirilip artması için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Doğan, “İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler dikkate alınarak belirlenen 55 hedef ülkede, AKİB üyelerinin etkinliğinin artması için çok yönlü hamlelerle ilerlemeye gayret göstereceğiz” ifadesini kullandı.