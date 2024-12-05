AKİB’in 11 aylık ihracatı 15,7 milyar dolar oldu

MERSİN/EKONOMİ



Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Fatih Doğan, ihracat rakamlarını değerlendirdi. Kasımda Türkiye’nin 22,3 milyar dolarlık ihracatına Akdeniz bölgesinin yüzde 7,9’luk destek verdiklerini belirten Fatih Doğan, bu dönemde bölge ihracatının yüzde 3 oranında düştüğünü ancak 11 aylık dönemde yüzde 9 artışla 15,7 milyar dolara ulaştığını bildirdi. Doğan, dünyada jeopolitik sıkıntıların, savaşların olduğu, ekonomik büyümenin durgunluktan çıkamadığı, uluslararası ticaretteki aşırı korumacı uygulamaların had safhaya ulaştığı ortamda, AKİB’in 28 bini aşan üyesiyle ‘İhracatla Yükselen Türkiye’ vizyonuna en güçlü desteği vermek için çalıştıklarını vurguladı.





“Japonya, ABD ve Rusya pazarlarına odaklandık”

Japonya, ABD ve Rusya pazarlarında Türkiye’nin ihracat performansını artırmaya yönelik önemli etkinliklere imza attıklarını kaydeden Başkan Fatih Doğan, “Birliğimiz koordinasyonunda düzenlenen Japonya Genel Ticaret Heyeti’nde gıda, otomotiv, çelik, madencilik, inşaat ve yapı sektörlerinde faaliyet gösteren 11 firma, Japonya’dan 51 firma ve kurum temsilcisi ile 90’a yakın iş görüşmesi gerçekleştirdi. ABD’de milli katılım organizasyonunu üstlendiğimiz PLMA's 2024- Private Label Trade Show Fuarı’nda 33 firma, özel etiket pazarına yönelik ürün ve hizmetlerini tanıttı. Yaş meyve sebze ihracatında lider olan birliğimiz, Turquality Yurtdışı Tanıtım Kampanyası kapsamında gerçekleştirilen Türkiye Cumhuriyeti-Rusya Federasyonu Yaş Meyve Sebze Zirvesi’nde ürünlerimizin yüksek kalitesini pekiştiren etkinliklere imza attı. Koşullar ne olursa olsun üretimden vazgeçmiyoruz, geleneksel ihracat pazarlarımızda daha da güçlenmek, pazar çeşitliliğimizi artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.



AKİB’in kasımda en yüksek değerlere kimya, demir-çelik, yaş meyve sebze sektörlerinde ulaştığını, hacimde demir-çelik, hayvansal gıda, yaş meyve sebze ve tekstil sektörlerinde anlamlı artışlar elde ettiğini kaydeden Doğan, “En fazla ihracat yaptığımız ülkeler listesinde 134,3 milyon dolarla birinci sırada yer alan Hollanda’yı, 131,8 milyon dolarla Irak, 115,5 milyon dolarla Rusya takip etti. Hacimde en güçlü artışları yakaladığımız ülkeleri incelediğimizde Yunanistan, Suudi Arabistan, Libya, Birleşik Krallık ve Mısır pazarları öne çıktı” diye konuştu.