Alimoğlu Vakfı Kütüphanesi’nin dördüncüsü Kahramanmaraş’ta açıldı

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

Alimoğlu Sağlık ve Eğitim Vakfı, Kitap Gibi Şehirler projeleri kapsamında gerçekleştirdiği kütüphane açılışlarına bir yenisini daha ekledi. Vakfın dördüncü kütüphanesi, deprem bölgesi Kahramanmaraş’ta düzenlenen törenle hizmete açıldı. Deprem bölgesinde eğitime erişimi kolaylaştırmayı hedefleyen vakıf, bu önemli adımıyla gençlerin bilgiye ulaşımını kolaylaştırarak bölgenin sosyal ve kültürel yapısına katkı sunmayı hedefliyor.

Kahramanmaraş, Türkoğlu ilçesinde gerçekleştirilen açılış törenine kamu protokolü, çevre okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. Törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Alyors Grup ve Alimoğlu Sağlık ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Selman Alimoğlu, eğitimin toplumsal kalkınmadaki rolüne dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Kütüphaneler, yalnızca bilgiye erişim noktaları değil; aynı zamanda umut ve dayanışmanın mekanıdır. Bu mekânın, gençlerimizin hayallerini büyüteceği ve geleceğe daha güçlü adımlar atmalarına katkı sağlayacağına yürekten inanıyoruz."

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çelik de törende yaptığı konuşmada, kütüphanelerin bireylerin gelişiminde önemli bir yere sahip olduğunun altını çizdi:

“Kütüphaneler bizim en değerli sermayemizdir. Sevgili gençler, bu kıymetli kaynağa sahip çıkın, okuyun, araştırın ve ülkemizin geleceğini birlikte inşa edin. Eğitime yapılan her yatırım, toplumumuzun geleceğine yapılan en değerli yatırımdır.”

Törenin ardından öğrenciler, yeni kütüphaneyi gezerek kitaplarla buluşmanın heyecanını yaşadı. Vakıf, 2025 yılı boyunca eğitime ve kültüre kalıcı değerler kazandırarak daha aydınlık bir gelecek için önemli bir rol üstlenmeye devam edecek. Türkoğlu’nda hizmete açılan bu kütüphanenin, bölgedeki gençlerin eğitimde eşit fırsatlara erişmelerine ve hayallerini gerçekleştirmelerine destek olması amaçlanıyor.