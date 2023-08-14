'Amacımız bölgemizin bir tarımsal havza olmasını sağlamak'

AMASYA/EKONOMİ

Amasya Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birliği(DSYB) Yönetim Kurulu Başkanı Güner Aslan, Amasya’nın tarımsal ürünleri ile ilgili açıklama yaptı. Başkan Güner yaptığı açıklamada: “Amasya DSYB olarak, Amesia Gıda iş birliği ile arazi kiralama metodu kullanılarak 2022-2023 tarımsal sezonunda 230 dönüm demonstrasyon amacıyla kaba yem ekimi gerçekleştirilmiştir” diye konuştu.

Hasat edilen ürünlerin yanı sıra ayçiçeği ekimi de yapıldığını dile getiren Güner, sözlerine şunları ekledi: “Ekimi gerçekleştirilen ve hasat edilen ürünler Tritikale, Fiğ ve Bezelye gibi kaba yem hammaddeleridir. Ayrıca Haziran ayında silajlık için biçimi yapılan ürünlerimiz yerine ikinci ürün olarak ayçiçek ekimi gerçekleştirilmiştir. Arazide yapılan faaliyetlerden elde edilen işlem verileri olan toprak hazırlama faaliyetleri, ekilen tohum miktarı, ilaçlama miktarı ve yöntemi, işlem maliyetleri ve verim sonuçları bir araya getirilerek üreticilerimizin faydalanmaları için Amesia Gıda tarafından yayınlanacaktır.”

Tarımsal Araştırma Enstitüleri ile iş birliği hedeflenmektedir

Bölgeye adaptasyon sağlayabilecek ürün çeşitlerinin geliştirilmesini ifade eden Güner, “İlerleyen zamanlarda gerçekleştirmekte olduğumuz çalışmaları bir adım daha ileriye taşımak amacıyla ülkemizin çok değerli kuruluşları olan Tarımsal Araştırma Enstitüleri’yle tohumculuk, yeni çeşitler, bölgeye adaptasyon sağlayabilecek ürün çeşitleri, özellikle kaba yem çeşitlerimizi geliştirme amacıyla iş birliği yapılması hedeflenmektedir. Aynı zamanda kaba yem hammaddelerinin (buğday, arpa, fiğ, bezelye, mısır, korunga, yonca) yanı sıra kuru bakliyat sınıfından nohut, mercimek ve fasulye gibi ürünlerinde denemeleri yapılacaktır. Amacımız ekimi gerçekleştirilen ürünlerden, alınan veriler ışığında, kazandığımız deneyimleri ve sonuçları üreticilerimizle paylaşarak bölgemizin bir tarımsal havza olmasını sağlamaktır” diye konuştu.