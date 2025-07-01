  1. Ekonomim
  2. Şehirler
  3. Anadolu’nun sanayi gücü TİM listesinde parladı: Kadooğlu Yağ 154. sırada
Takip Et

Anadolu’nun sanayi gücü TİM listesinde parladı: Kadooğlu Yağ 154. sırada

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından her yıl açıklanan “Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçı Firması” listesinde, Kadooğlu Yağ 2024 yılı verilerine göre 154. sırada yer alarak önemli bir başarıya imza attı. Haliç Kongre Merkezi’nde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleşen törende duyurulan bu liste, Türkiye’nin ihracat vizyonuna yön veren firmaları kamuoyuyla buluşturdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Anadolu’nun sanayi gücü TİM listesinde parladı: Kadooğlu Yağ 154. sırada
Takip Et

GAZİANTEP

Kadooğlu Yağ, güçlü üretim altyapısı, yüksek kalite standartları ve 80’den fazla ülkeye yayılan ihracat ağıyla, Türkiye’nin küresel pazardaki rekabet gücünü artırmaya devam ediyor. Bu başarıda, müşteri memnuniyetini esas alan yönetim anlayışı, yenilikçi ürün portföyü ve sürdürülebilir büyümeye dayalı stratejiler önemli rol oynadı.

‘’ Kadooğlu Yağ olarak yalnızca ürün ihraç etmiyoruz; aynı zamanda bu ülkenin topraklarının bereketini, emeğini ve lezzet kültürünü de dünya sofralarına taşıyoruz.’’

Kadooğlu Yağ Yönetim Kurulu Üyesi Azime Kadooğlu Akbulut, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan TİM 1000 listesinde 154. sırada yer almak, firmamız ve ülkemiz adına büyük bir gurur kaynağı. Bu başarı; özverili çalışanlarımızın emeği, iş ortaklarımızla kurduğumuz güvene dayalı iş birlikleri ve yıllardır süregelen kalite anlayışımızın bir sonucudur. Kadooğlu Yağ olarak yalnızca ürün ihraç etmiyoruz; aynı zamanda bu ülkenin topraklarının bereketini, emeğini ve lezzet kültürünü de dünya sofralarına taşıyoruz.Bugün geldiğimiz nokta, dün attığımız stratejik adımların ve sürdürülebilir büyümeye olan inancımızın bir yansımasıdır. Bu başarı, yalnızca ekonomik bir veri değil; aynı zamanda Gaziantep’ten dünyaya açılan güçlü bir markasının yükseliş hikâyesidir.

Biz, bu ülkenin değerlerine inanıyor, üretimden ihracata kadar her adımda bu inançla çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde daha da büyük hedeflere ulaşmak, daha fazla ülkeye Türk yağ sanayisinin kalitesini ulaştırmak ve sektördeki liderliğimizi daha da güçlendirmek için tüm enerjimizle çalışmaya devam edeceğiz.

Bu vesileyle; gece gündüz demeden emek veren tüm ekip arkadaşlarımıza, iş ortaklarımıza ve bu başarıyı bizimle paylaşan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Kadooğlu Yağ ailesi olarak, Türkiye’nin lezzet gücü olma yolculuğumuzda kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz.” dedi.

 ‘’Anadolu’nun kalbinden yükselen sanayi devi  Kadooğlu Yağ’’

Kadooğlu Yağ’ın bu başarısı, sadece ihracat rakamlarıyla sınırlı bir ticari gelişme değil; aynı zamanda Anadolu’nun üretim gücünün, yerel kalkınmanın ve tarıma dayalı sanayi potansiyelinin uluslararası alanda görünürlük kazanmasının somut bir göstergesidir. Bu başarı, Türkiye'nin sadece büyük şehirlerinde değil; Anadolu’nun kalbinden yükselen sanayi ve girişimcilik ruhunun da küresel pazarda ne kadar güçlü olabileceğini ortaya koymaktadır. Kadooğlu Yağ’ın ihracat sıralamasındaki yeri, bölgesel ekonomik hareketliliğe katkı sağlarken, aynı zamanda ülkemizin tarımsal ürünlerini ve işleme kapasitesini dünya çapında temsil etme misyonunu da pekiştirmiştir. Bu süreç, yerelde üretilen değerlerin küresel ölçekte karşılık bulduğunu ve doğru stratejilerle dünya pazarlarında rekabet edilebilirliğin mümkün olduğunu açıkça göstermektedir.

Şehirler
SANKO Dış Ticaret TİM'in ilk bin listesinde yerini aldı
SANKO Dış Ticaret TİM'in ilk bin listesinde yerini aldı
Altunkaya’ya “İhracatın Şampiyonu” ödülü
Altunkaya’ya “İhracatın Şampiyonu” ödülü
Gaziantep'ten 60 firma ilk bin ihracatçı arasında yerini aldı
Gaziantep'ten 60 firma ilk bin ihracatçı arasında yerini aldı
“Dijitalleşme artık zorunlu bir dönüşüm meselesidir”
“Dijitalleşme artık zorunlu bir dönüşüm meselesidir”
Yıldırım Belediyesi, gençlik ve spor yatırımlarını sürdürüyor
Yıldırım Belediyesi, gençlik ve spor yatırımlarını sürdürüyor
TİM 1000’de Adana’nın firma sayısı 1 azaldı, ihracatı 66 milyon dolar arttı
TİM 1000’de Adana’nın firma sayısı 1 azaldı, ihracatı 66 milyon dolar arttı