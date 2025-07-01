Anadolu’nun sanayi gücü TİM listesinde parladı: Kadooğlu Yağ 154. sırada

GAZİANTEP

Kadooğlu Yağ, güçlü üretim altyapısı, yüksek kalite standartları ve 80’den fazla ülkeye yayılan ihracat ağıyla, Türkiye’nin küresel pazardaki rekabet gücünü artırmaya devam ediyor. Bu başarıda, müşteri memnuniyetini esas alan yönetim anlayışı, yenilikçi ürün portföyü ve sürdürülebilir büyümeye dayalı stratejiler önemli rol oynadı.

‘’ Kadooğlu Yağ olarak yalnızca ürün ihraç etmiyoruz; aynı zamanda bu ülkenin topraklarının bereketini, emeğini ve lezzet kültürünü de dünya sofralarına taşıyoruz.’’

Kadooğlu Yağ Yönetim Kurulu Üyesi Azime Kadooğlu Akbulut, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan TİM 1000 listesinde 154. sırada yer almak, firmamız ve ülkemiz adına büyük bir gurur kaynağı. Bu başarı; özverili çalışanlarımızın emeği, iş ortaklarımızla kurduğumuz güvene dayalı iş birlikleri ve yıllardır süregelen kalite anlayışımızın bir sonucudur. Kadooğlu Yağ olarak yalnızca ürün ihraç etmiyoruz; aynı zamanda bu ülkenin topraklarının bereketini, emeğini ve lezzet kültürünü de dünya sofralarına taşıyoruz.Bugün geldiğimiz nokta, dün attığımız stratejik adımların ve sürdürülebilir büyümeye olan inancımızın bir yansımasıdır. Bu başarı, yalnızca ekonomik bir veri değil; aynı zamanda Gaziantep’ten dünyaya açılan güçlü bir markasının yükseliş hikâyesidir.

Biz, bu ülkenin değerlerine inanıyor, üretimden ihracata kadar her adımda bu inançla çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde daha da büyük hedeflere ulaşmak, daha fazla ülkeye Türk yağ sanayisinin kalitesini ulaştırmak ve sektördeki liderliğimizi daha da güçlendirmek için tüm enerjimizle çalışmaya devam edeceğiz.

Bu vesileyle; gece gündüz demeden emek veren tüm ekip arkadaşlarımıza, iş ortaklarımıza ve bu başarıyı bizimle paylaşan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Kadooğlu Yağ ailesi olarak, Türkiye’nin lezzet gücü olma yolculuğumuzda kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz.” dedi.

‘’Anadolu’nun kalbinden yükselen sanayi devi Kadooğlu Yağ’’

Kadooğlu Yağ’ın bu başarısı, sadece ihracat rakamlarıyla sınırlı bir ticari gelişme değil; aynı zamanda Anadolu’nun üretim gücünün, yerel kalkınmanın ve tarıma dayalı sanayi potansiyelinin uluslararası alanda görünürlük kazanmasının somut bir göstergesidir. Bu başarı, Türkiye'nin sadece büyük şehirlerinde değil; Anadolu’nun kalbinden yükselen sanayi ve girişimcilik ruhunun da küresel pazarda ne kadar güçlü olabileceğini ortaya koymaktadır. Kadooğlu Yağ’ın ihracat sıralamasındaki yeri, bölgesel ekonomik hareketliliğe katkı sağlarken, aynı zamanda ülkemizin tarımsal ürünlerini ve işleme kapasitesini dünya çapında temsil etme misyonunu da pekiştirmiştir. Bu süreç, yerelde üretilen değerlerin küresel ölçekte karşılık bulduğunu ve doğru stratejilerle dünya pazarlarında rekabet edilebilirliğin mümkün olduğunu açıkça göstermektedir.