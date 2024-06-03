'Ara eleman değil, ana eleman ve aranan eleman olabilirsiniz'

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Meslek sahibi olmanın Üniversiteye gitmeden de kazanılabileceğinin belirtildiği toplantıda, meslek liselerini tercihle meslek kazanma yolunun kısaltılabileceği ifade edildi. Ayrıca, mesleki ve teknik eğitimi bitirenlerin erken yaşta bir meslek sahibi olması yanında, istihdama çok daha erken katıldıkları hatırlatıldı.

Bunun yanında, mesleki teknik eğitime yönelimi artırmak gerektiği, meslek lisesi mezunlarının ara eleman değil, ana eleman ve aranan elemanlar olduğunu vurgulandı.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen programa İl Milli Eğitim Müdürlüğü mesleki ve teknik eğitimden sorumlu şube müdürü Adem Doğan, İŞKUR İl Müdürü Tekin Kaya, Erenler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Ersoy, şube müdürü Ercan Zengin ve Erenler ilçesindeki Ortaokul müdürleri, rehber öğretmenleri, Ortaokul öğrenci işlerinden sorumlu müdür yardımcıları, Lise müdürleri, Liselerin 9. Sınıflarından sorumlu müdür yardımcıları katılım sağladı. Gerçekleşen toplantıda meslek liselerinin her geçen gün artan önemi ile mezunlarının istihdam edilmelerine ilişkin avantajları paylaşıldı.

Mesleki ve Teknik eğitim mezunları

Toplantıda yapılan sunum ve değerlendirmelerde, her insanın mutlaka yükseköğretimden önce ortaöğretim seviyesinde ilgi ve yetenekleri doğrultusunda erken yaşta bir meslek sahibi olması gerektiğine vurgu yapıldı. Ayrıca, insanların refahı ve mutluluğu ile ülkemizin kalkınmasının mesleki ve teknik eğitimle mümkün olabileceği, meslekli kişilerin hayatları boyunca hiçbir zaman işsiz kalmadığı belirtildi.

Bunun yanında, mesleki ve teknik eğitim mezunları, mezuniyetleri sonrası hemen istihdama katılmakta olduğu, mezunlara diploma ile teknisyen unvanı verilmesinin yanında işyeri açma belgesi ile Avrupa Birliği ülkelerinde iş bulmalarına kolaylık sağlayacak Europass Sertifika ekininde verildiği hatırlatıldı.

Toplantının açılış konuşmasında İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki ve Teknik eğitimden sorumlu Şube Müdürü Adem Doğan, meslek liselerinin geleceğin teminatı olduğunu belirterek, ülkenin ve ekonominin kalkınmasında önemli görevler üstlendiğini söyledi.

Amaçlarının gelecekte vasıfsız eleman sayısının azaltılması olduğunu ifade eden Doğan, vasıflı elemanların meslek liselerinde yetiştiğini belirtti.

Meslek kazanma yolu

Sakarya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Tekin Kaya ise Sakarya’nın sanayileşme ve istihdam

sağlama olanakları yönünden büyük adımlarla ilerleme gerçekleştirdiğini söyledi.

Sakarya’da sicil almış 9 Organize Sanayi Bölgesi bulunduğunu ve 6 Organize Sanayi Bölgesi’nin de planlama aşamasında olduğuna dikkat çeken Kaya, Sakarya’daki 4/A sigortalı sayısının ise 275 bin kişiyi geçtiğini ifade ederek şu bilgileri verdi:

“İlimizdeki işverenlerden alınan işgücü taleplerinin yarısını maalesef ki yeteri kadar işçi bulunamadığından karşılayamamaktayız. Bugün, yükseköğretim kurumlarında okuyan ve mezun olan sayısı hayli fazla olup, bir meslek öğrenmek için yükseköğrenimin tercih edilmesi işgücü israfı yanında ve yabancı işgücüne ihtiyaç anlamına gelmektedir. Dolayısıyla, ortaokulu tamamlayarak lise eğitimine geçecek son sınıf öğrencilerimizin, doğru bir rehberlikle meslek liselerini veya mesleki ve teknik eğitimi tercih etmelerini etmelerini sağlayarak meslek kazanma yolunu kısaltabiliriz.”