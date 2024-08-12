Arkas Lojistik, Adana Havalimanı’nı yeni evine taşıdı

İZMİR / EKONOMİ

Arkas Lojistik, TGS Yer Hizmetleri A.Ş.'nin 253 ekipmanını sorunsuz bir şekilde Adana Havalimanı’ndan yeni açılan Çukurova Uluslararası Havalimanı’na taşıdı. Planlanandan 8 saat önce bitirilen taşımada "lojistik mühendisliği" yapıldı.

Turkish Ground Services’in (TGS Yer Hizmetleri A.Ş.) yer hizmet ekipmanlarının taşınması için 275 kişi çalışırken, toplam 78 araç kullanıldı. Arkas Lojistik 40 konteyner taşıyıcı, 31’i ağır yük taşıyan lowbed, 3’ü otobüs taşıyıcı, 4’ü standart çekici ile farklı büyüklükte ve ağırlıktaki toplam 253 adet yer hizmet ekipmanını Çukurova Uluslararası Havalimanı’na taşıdı. Arkas Lojistik ekipleri 2 bin 247 metrekarelik bir alanı kaplayan toplamda 534 bin 250 kilogram ağırlığında yük taşıdı.

“Türkiye’nin büyük projelerinde yer almaktan gurur duyuyoruz”

Dünyada da büyük ses getiren Atatürk Havalimanı’nın başarılı bir şekilde taşımasından sonra Adana Havalimanı’nı da taşımaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Diane Arcas Göçmez, “Biz de Çukurova bölgesine ciddi yatırımlar yapıyoruz. Açılan yeni havalimanı bölgedeki ticarete de önemli katkı sağlayacak. 112 yıllık tecrübemizle ve deneyimli çalışanlarımızla Türkiye’yi geleceğe taşıyacak büyük projelerde yer almaktan her zaman gurur duyuyoruz” diye konuştu.

“Her adımı modelledik, riskleri hesapladık”

Arkas Lojistik’in büyük proje taşımacılığında önemli işlere imza atmaya devam ettiğini aktaran Arkas Holding Lojistik Grubu Başkanı Onur Göçmez, “Atatürk Havalimanı taşımasından edindiğimiz deneyimlerimizi Adana Havalimanı’nın yeni evine taşınmasında da uyguladık. Lojistik mühendisliğinin yapıldığı taşıma için günlerce planlamalar yapıldı. Güvenliği ön plana alarak taşımayı hızlı bir şekilde gerçekleştirdik. Her adımı modelledik, oluşabilecek riskleri hesapladık. Deneyimli çalışanlarımızla, araç ve ekipman gücümüzle farklı çözümler ürettik. Türkiye’de ve dünyada bu tip projelerde daha fazla yer almak istiyoruz” dedi.

“Yenice terminalimiz ve Arkas Rail bölge için güç olacak”

Göçmez “Yeni havalimanın bizim için ayrı bir önemi de var. Çukurova Uluslararası Havalimanı’na 9 kilometre uzaklıkta bulunan 50 bin metrekarelik demiryolu bağlantılı Arkas Lojistik Yenice Terminali’nde 11 bin metrekarelik kapalı depo yapıyoruz. Bunun 6 bin 600 metrekaresi tamamlandı. Arkas Rail de 2025’ten itibaren teslim alacağı toplamda 5 lokomotifle ticaretin artacağı demiryolu bağlantılı bu bölgede ihtiyaçları karşılayacak. Yeni havalimanı ile birlikte Yenice Terminali ve Arkas Rail bölge ticaretine önemli katkı sağlayacak” dedi.