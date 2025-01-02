“Artık orijinal limon suyu ve sosları tüketeceğiz”

MERSİN/EKONOMİ



Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik değişikliği gereğince; orijinal limon suyu izlenimi veren limon aromalı sos, limon sosu ve limonlu sos gibi ürünler, artık yurt içinde piyasaya arz edilemeyecek. Kararı değerlendiren Mersin Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Abdullah Özdemir, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye’nin 2024 yılı limon üretiminin 1 milyon 730 bin ton olduğunu söyledi. Son 5 yıldır üretilen limonun yüzde 30 ila 45’inin ihraç edildiğini, iç tüketimin ise yüzde 45-50 bandında değiştiğini bildiren Özdemir, “2’nci kalite ve ıskarta olarak nitelendirilen ve sofralık niteliği taşımayan limonlar sanayide kullanılıyor. 1 Ocak 2025 itibariyle uygulanmaya başlanan bu kararın tüketicilere olumlu yansıyacağını, sağlıklı ve güvenilir gıdaya kesintisiz ulaşımın sağlanması açısından büyük önem taşıdığını düşünüyorum. Böylece tüketicilerimiz; kimyasallar ihtiva etmeyen, yanlış algı oluşturan ve sağlık yönüyle riskli ürünler yerine, çiftçilerimizin büyük emek harcadığı orijinal limon kullanılarak üretilen ürünleri tüketecek. Tüketicilerin yanıltılmasını önleyen bu karar, taklit ve tağşişin önüne geçilmesi yönüyle değerli bir adımdır. Aynı zamanda 2’nci kalite ve ıskarta limonlarımız israf olmayacak, limon üreticilerimizin kazancı artacak. Bu şekilde tüketicilerimiz, üreticilerimiz ve ülke ekonomimiz kazanacak” dedi.



“En iyi gıda denetçileri biz tüketicileriz”

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın son dönemde çalışmalarını yoğunlaştırarak, tüketici sağlığının korunması açısından sıkı denetimler uygulayıp ağır ve caydırıcı cezai yaptırımlarda bulunduğunu anımsatan Özdemir, “Bu konuda biz tüketicilere de önemli görev düşüyor. Gıda etiketlerinin dikkatli okunması, şikâyet, öneri ve ihbarların bakanlığımızın ilgili iletişim kanallarına iletilmesi büyük önem taşıyor. Dolayısıyla en iyi gıda denetçileri biz tüketicileriz. Alınan kararla tüketicilerimizin ve limon üreticilerimizin sorunlarını sahiplenip çözüm üreten Bakanımız İbrahim Yumaklı’ya teşekkür ederiz” diye konuştu.