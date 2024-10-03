ASPİLSAN Enerji, TEKNOFEST’te yerini aldı

MUHAMMED KISIR / KAYSERİ

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürütücülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte ASPİLSAN Enerji, “TEKNOFEST Adana”da yerini alarak yeni nesil ürünleri, mühendisleri ve kariyer standıyla gençlerle buluşuyor.

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Turan Özdemir, geleceğin sektör profesyonelleri ile bir araya gelmekten ve kariyer planlarına katkı sağlamaktan dolayı heyecanlı olduklarını ifade etti.

Özdemir, gençlerin ülkeye yararlı projeler geliştirmelerine imkân tanımaları gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

“ASPİLSAN Enerji, mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmak amacıyla AS Takımı Yetenek Programı adını verdiğimiz uzun dönemli staj programımız ile gençlere TEKNOFEST Adana'da kariyer fırsatlarını tanıtacak. Bu sayede teknoloji meraklıları, ASPİLSAN Enerji'nin sunduğu imkânlar ve ürünler hakkında bilgi sahibi olacak. Ayrıca stant alanı içerisindeki interaktif etkinliklerle de gençlere enerji sektörüne dair unutulmaz deneyimler yaşatmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda stant alanımızda gençlerle uygulamalı şekilde düğme pil dolum ve kapama aşamalarını yapıp işlem bittikten sonra yaptıkları pilleri kullanacakları platformlar sunuyor olacağız.”

Dünya genelinde yaşanan terör olaylarında teknolojik cihazların kötü amaçlarla kullanılmasına tanık olduklarını anlatan Özdemir, tam bağımsız Türkiye hedeflerinde cihazların yerli ve milli teknolojilerle üretilmesinin büyük önem kazandığını da ifade etti.

Özdemir, yerli batarya ve pil teknolojileriyle ülkenin hedeflerine hizmet ettiklerini de belirterek, “ASPİLSAN Enerji, bu yıl TEKNOFEST Adana'da tüm ziyaretçilerin kullanımına açık hızlı şarj istasyonlarıyla da destek veriyor. Teknoloji meraklıları, etkinlik süresince mobil cihazlarını ASPİLSAN Enerji'nin hızlı şarj istasyonlarında şarj edebilecekler. Enerjimizle havada, karada, denizde, uzayda ve her yerde olan ASPİLSAN Enerji olarak TEKNOFEST Adana’da gençlerle buluşarak onların teknolojik gelişimlerine katkıda bulunmak adına tüm ziyaretçileri stant alanımıza bekliyoruz” diye konuştu.