ATC solar panel ve bataryalı soğutma sistemlerinde Avrupa lideri

Eray ŞEN / ADANA

Yüzde 100 ihracata yönelik pazar politikası ile 47 ülkeye ulaşan şirketin araç üstü solar panel ve enerji depolama sistemleri, askeriyeden, tarım ve sağlığa kadar çeşitli alanlarda kullanılıyor. Üniversitelerle işbirliği yapan ATC, yüksek teknoloji gerektiren ötektik paneller ve soğutma alanlarında yoğun Ar-Ge faaliyeti yürütüyor.

“Yoğun talep nedeniyle tesis yatırımına başladık”

ATC International Mekantronik Uluslararası Dış Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi Direktörü Ercan Çıtak, global seviyede artan talep nedeniyle yeni tesis yatırımına başladıklarını söyledi. Halen 1.500 metrekaresi kapalı olmak üzere 5 bin metrekare alanda üretim yaptıklarını belirten Çıtak, 2025’in dördüncü çeyreğinde tamamlanacak yeni yatırımın tamamlanmasıyla 4 bin metrekare kapalı alana ulaşacaklarını, kapasite ve istihdamda da artış sağlayacaklarını söyledi.

Ercan Çıtak EKONOMİ’ye yaptığı açıklamada, yılda 110 kasa olan üretim adedini 350’ye, 28 olan çalışan sayısını da 55’e çıkarmayı planladıklarını belirtti. Sektörde niş üretim yaptıklarını vurgulayan Çıtak, “Özel sipariş yapıyoruz ve işin içerisine mutlaka teknolojiyi dahil ediyoruz. Türkiye’de bizden başka, üzerinde solar panel ve bataryası olan dondurma kasası üreticisi yok ve dünyada az sayıda var. Avrupa’da ise soğuk zincire solar panel ve batarya uygulaması yapan tek firmayız” dedi.

“COVID aşıları için – 40 derecede kasa ürettik”

Yüzde 73 seviyesindeki yerlilik oranıyla ürettikleri ürünleri, Birleşmiş Milletler ve sivil toplum organizasyonlarına da verdiklerinin altını çizen Çıtak, - 40 derecede muhafaza edilmesi gereken COVID aşılarının taşınması için de soğutucu kasa ürettiklerini ifade etti. Singapur, Kore ve Çin’e kadar ihracat yaptıklarını, Afrika pazarında faaliyetlerde bulunduklarını aktaran Çıtak, şöyle devam etti:

“Bir yıl öncesine kadar farklı firmalarda ürettirdiğimiz ürünlerle satış yapıyorduk. Son bir yıldır Adana’daki tesislerimizde tamamen kendimiz soğutma sistemleri üretiyoruz. Yurt dışında büyümek, Avrupa’da etkinliğimizi artırmak ve global bir firma olmak için çalışıyoruz. Yoğun Ar-Ge çalışmalarımız var. Çukurova Üniversitesi ve Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile işbirliği yapıyoruz.”

“Ötektik sistemi soğuk hava deposunda uygulayan tek firmayız”

Elektrikli bir aracın taşıyabileceği otonom soğutma sistemlerinin askeri alanda çölün ortasında bir depo olarak kullanılabileceğini, bir tarım bölgesinde soğuk hava deposu olarak işlev görebileceğini ya da kesimhanede şoklama ünitesi olabileceğini anlatan Çıtak, “Ürünlerimiz çok yönlü işlevselliği sahip ve yeşil enerjiye uygun. Türkiye’de ötektik soğutma sistemlerini soğuk hava depolarında uygulayan ilk firmayız” diye konuştu.

İncirlik hava üssünden ihracat şirketine

Ercan Çıtak, Erciyes Üniversitesi Nevşehir Turizm Otelcilik Okulu mezunu olduğunu, yabancı dillere olan ilgisi sayesinde Adana’daki İncirlik hava üssünde 8 yıl lojistik işler ve tercümanlık yaptığını, daha sonra ihracata yöneliğini belirterek, “2012’de kendi firmamı kurdum. Şili’den Bangladeş’e kadar ürün gönderiyorum” diye konuştu.