ATO Meclis Başkanı Acı: “Nakit parası olmayan ticaret yapamaz duruma geldi”

ADANA - ATO meclis toplantısında konuşan Acı, seçim sonrası ekonominin nasıl şekilleneceğine ilişkin beklentilerini aktardı. Acı, son üç yıldır önce pandemi, sonrasında Rusya-Ukrayna savaşı, son olarak deprem ve bazı kentlerde yaşanan sel felaketlerinin üretim ve işgücü kayıplarıyla ekonomiyi sekteye uğrattığını, girilen seçim sürecinin de piyasalarda durgunluğa yol açtığını ifade etti.

Şu anda sokaktaki vatandaştan iş dünyası temsilcilerine kadar herkesin aklındaki tek sorunun seçimden sonra ekonominin nasıl şekilleneceği olduğunu belirten ATO Meclis Başkanı Acı, ‘krediye erişimin zorlaştığını, birçok bankanın kredi vermeyi durdurduğunu, piyasalarda çek senetle ticaret devrinin kapandığını, nakit parası olmayanların ticaret yapamaz duruma geldiğini’ söyledi. Acı, şöyle devam etti: “Seçimden sonra ekonominin nasıl şekilleneceği konusunda kaygılar var. Seçimden sonrası ekonomi politikasının ne yönde olacağı, faizlerin durumu, dışardan kaynak gelir mi, seçimden sonra döviz yükselir mi gibi sayısız sorular zihinleri meşgul ediyor.

En çok korkulan ise baskılanan döviz kurlarının yükselmesi. TL’nin değer kaybı yaşayacağına ilişkin kaygılar yüzünden ticarette güven kaybı yaşanıyor. Yıllardır ekonomideki en önemli mesele olan enflasyonun tek haneleri görmesini diliyoruz. Zira bu gerçekleşirse piyasalar canlanacaktır ve bu durum üretim artışını beraberinde getirecektir. Üretim artışı da istihdam yaratacaktır. Bu yüzden seçimden sonraki öncelikli beklentimiz enflasyon, istihdam, ihracat ve yatırım gibi temel makroekonomik göstergelerin iyileşmesidir. Seçimi kim kazanırsa kazansın beklentimiz güven ortamı ve ekonomik istikrar.”