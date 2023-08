ATO'dan yangın mağduru geri dönüşümcülere destek

Takip Et

ADANA/EKONOMİ

Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Yücel Bayram, Sarıhamzalı Mahallesi’sinde faaliyet gösteren geri dönüşüm tesislerinde incelemelerde bulundu. İşyeri sahiplerinden yangının yol açtığı zarar hakkında bilgi alan Bayram, “Öncelikle yangından zarara gören geri dönüşüm firmalarımıza ve çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaşanan felaketin bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum. Yangından can kaybımızın olmaması en büyük tesellimiz. Tüm çalışmaları yakinen takip ediyoruz, hasar tespit çalışmaları yine Valiliğimizin öncülüğünde devam etmektedir. İş dünyasının en büyük meslek kuruluşu olan Adana Ticaret Odası hasar gören işyerlerinin bir an önce hayata geçmesi için ne gerekiyorsa yapmaya hazdır” dedi. Bayram, yangının hemen ardından olay yerinde ATO üyeleri ile birlikte hızlı bir görüşme ve inceleme gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, “Burada 6 işyeri 12 bağımsız bölüm tamamen kullanılamaz halde. Bu üretim tesislerinin bir an önce ayağa kalkması gerekmektedir. Girişimlerimize hız vermiş durumdayız” diye konuştu.

“Bakan Bolat’a rapor sundum”

Ticaret Bakanı Ömer Bolat’a, Adana ziyareti sırasında konuyla ilgili bir rapor sunduğunu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik ve Adana milletvekillerine de hasar raporunu ilettiğini açıklayan Bayram, “Ayrıca gelecek hafta Ankara’da yapacağımız görüşmelerde yine bu konunun üzerinde duracağız. Tüccarımızın yaralarının sarılması, desteklerin sağlanması ve üretim tesislerinin hızla hayata geçmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Üretim çarklarının bir dakika bir durmasını göze alamayız. Bu yüzden vakit kaybetmeden tüm girişimlerimizi hızla gerçekleştiriyoruz” ifadesini kullandı.