ATSO 142 yaşında...

ANTALYA

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, 142. Kuruluş yıldönümü için Atatürk Anıtı’na çelenk koyup saygı duruşunda bulundu.

ATSO Başkanı Ali Bahar, Meclis Başkanı Ahmet Öztürk ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı’na çelenk koyup saygı duruşunda bulundu. ATSO’nun 142’nci yılını gururla kutladıklarını belirten Bahar, ‘’Geçmişimizle gurur duyarken, aynı zamanda geleceğe dair hedeflerimizi belirleyip, bu hedeflere ulaşmak için kararlılıkla çalışıyoruz. 142 yıllık değerli mirasa sahip çıkmak görevimiz’’ dedi.

Türkiye’nin en köklü kuruluşlarından ATSO’nun 142’nci yaşını gururla kutladıklarını, şehre değer katmak için tüm güçleri ile çalışacaklarını vurgulayan Ali Bahar, şunları kaydetti.

‘’ATSO, kentin ticaret hayatının geçmişinin ve geleceğinin güçlü temsilcisidir. ATSO'nun köklü tarihine ve kurucularımıza bir kez daha şükranlarımızı sunarken, aynı zamanda bu tarihin unutulmaz figürlerinden biri olan Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Cumhuriyetimizin kurucularını bir kez daha saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Onların önderliğinde kazanılan değerler, bizlere sadece geçmişimizi değil, aynı zamanda geleceğimizi şekillendirme sorumluluğunu da yüklemiştir. 142 yıllık değerli mirasa sahip çıkmak görevimiz.”

ATSO’nun 1882 yılında 100 üye ile faaliyete başladığını ifade eden Bahar, şöyle devam etti:

‘’Sayısız ulusal ve uluslararası örgüte de kuruculuk yapan ve Antalya ekonomisinin belkemiği durumunda yaklaşık 65 bin üyeye sahip, dev bir kurum haline geldik. ATSO olarak, kendimizi sürekli gelişim ve ilerleme sürecinin içerisinde görüyoruz. Geçmişimizle gurur duyarken, aynı zamanda geleceğe dair hedeflerimizi belirleyip, bu hedeflere ulaşmak için kararlılıkla çalışıyoruz.’’

Dünya ile yarışılan bir çağda, rekabetin getirdiği zorlukları aşmak için yeniliklere ve gelişime açık olunması gerektiğini vurgulayan Bahar, şunları kaydetti.

‘’Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nda, dev çınarın gölgesinde umutla ve gece gündüz çalışarak hedefimize doğru kararlılıkla ilerleyerek, geleceğe umutla bakıyoruz. Gelecek nesillere daha güçlü, daha yaşanabilir bir Antalya ve daha rekabetçi bir iş dünyası bırakmak için projelerimizi hayata geçireceğiz. Bu yolculukta, tüm üyelerimizin ve çalışanlarımızın desteğiyle daha nice başarılara imza atacağımıza inancımız tamdır.’’

Ali Bahar, asıl kutlamaların ise Ramazan Bayramı sonrası düzenlenecek törenlerle gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.