'Rusya ve Ukrayna’daki tütün mamulleri üretimi Türkiye’ye kayabilir'

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Tütün mamulleri sektörünün 2023 yılında 922 milyon dolar ihracat yaptığını söyleyen Ege Tütün İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Celal Umur, Rusya'da ve Ukrayna'da olan üretimlerin bir kısmının önümüzdeki süreçte Türkiye’de yapılabileceğini söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye’nin tütün mamulleri ihracatına yansımalarını değerlendiren Umur, üretimlerin bir kısmının Türkiye’ye kaymasıyla birlikte Türkiye’nin tütün mamulleri ihracatının da artmasını öngördüklerini dile getirdi. Umur, “2023’te tütün sektöründe üretici sayısının artmasına rağmen hava koşulları müspet gitmediği için üretim rakamlarında beklenilen oranda artış olmadı. 2024 yılında üretim arttığı takdirde ihracatımızda 1 milyar dolar hedefini yakalayacağımıza inanıyoruz. 2024 yılının ilk çeyreğinde ihracatımız yüzde 4’lük artışla 211 milyon dolardan 219 milyon dolara çıktı” diye konuştu.

“Rekabetçi kalırsak oryantalde mevcut rakamları koruyabiliriz”

Tüm tarım ürünlerinde girdi maliyetlerinde büyük artışlar olduğuna dikkat çeken Umur, “Son yıllarda Türk tütününü dolar bazında yüzde 30 daha fazla bir tutara ihraç etmek durumunda kaldık. Bu da yurt dışındaki kullanan şirketlerde bu artış devam edecekse biraz kullanımı azaltmalıyız diye bir öngörüye yol açabilir. Bu nedenle rekabetçi olmamız gerekiyor. Rekabetçi kalabilirsek, oryantal tütünde de önümüzdeki birkaç sene mevcut rakamları koruyabiliriz. Fiyatlarımızı dolar bazında arttırmak zorunda kalırsak bir noktadan sonra rekabetçiliğimizi kaybedeceğiz. Oryantal tütün sigara harmanlarında yerini daha ucuz tütünlere kaybeder” dedi.

Oryantal tütün üretiminde Türkiye’nin klasik rakipleri olan Bulgaristan, Yunanistan ve Makedonya’ya göre rekabetçi durumda olduğunu aktaran Umur, oryantal olmayan daha az işçilikle, mekanizasyonla yapılan tütün cinslerinde rekabetçi olmadığımızı söyledi.

Türkiye’de üretilen tütün mamullerinde yerli tütün kullanım oranının bu sene yüzde 25’e, önümüzdeki yıl yüzde 30’a geleceğini aktaran Umur, Türkiye’de büyük yapraklı tütün üretiminin bu gerekçelerle daha da artmasını beklediklerini sözlerine ekledi.