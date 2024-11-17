Aydın Memecik Zeytini, Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde ilan edildi

AYDIN / EKONOMİ

Aydın Ticaret Borsası’nın Aydın iline özgü tarımsal değerlerinin markalaşması ile ilgili yürütmüş olduğu çalışmalarda başarılı sonuçlar aldığını ifade eden Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, tarımsal değerlerin uluslararası pazarda tanınması adına Avrupa Birliği coğrafi işaret çalışmalarına ağırlık verdiklerini söyledi.

Avrupa Birliği coğrafi işareti ile Aydın ekonomisine katma değer sağlayan Aydın memecik zeytininin, böylece taklitlerinden korunarak tüm dünyaya tanıtılacağını dile getiren Çondur, “Coğrafi işaretler, bir bölgenin belirli agro-ekolojik ve kültürel özelliklerini barındırması dolayısıyla oldukça değerli. Aynı zamanda coğrafi işaretler, yerelliğin ulusala taşınarak kırsalda üretilen ürünlerin katma değerli hale gelmesi ve üreticiye daha çok gelir sağlamasında önemli bir role sahip. Aydın Memecik Zeytini, çeşidi bakımından sofralık zeytin olarak kullanılmasının yanı sıra zeytinyağı üretiminde de faaliyet gösteriyor. Aydın Memecik Zeytini özellikleri ve acılığı dolayısıyla işlenmeden doğrudan tüketilemez. Meyvenin karakteristik özelliklerinin ortaya çıkışında ve kalori değerinin belirlenmesinde; yağ oranı, içerdiği yağ asit miktarı ve fenolik bileşeni etken. Bölgedeki diğer zeytinlerle karşılaştırıldığında, Aydın memecik zeytininde, zeytinin fenolik bileşenleri olan luteolin-7-glikosid, rutin, trans-sinamik asit, siyanidin-3-glikosid ve sitanidin-3-rutinosid miktarları daha yüksek. Ayrıca acılık, çoğu Aydın Memecik zeytini tüketicisi tarafından belirtilen ayırt edici özellik. Bunun nedeni, yeşil, pembe ve siyah zeytinlerin yüksek polifenol içeriğine sahip olması” diye konuştu.