Gelinlik, abiye ve damatlık sektörleri İzmir’de buluşacak

İZMİR / EKONOMİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) partnerliğinde, Moda ve Hazır giyim Federasyonu (MHGF) destekleriyle düzenlenen Fuar, İZFAŞ tarafından 19-22 Kasım 2024 tarihlerinde Fuar İzmir’de gerçekleştirilecek. EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul, “Geçtiğimiz yıl 200’ün üzerinde katılımcı firmanın 20 bin metrekare üzerinde bir alanda, 100 ülkeden binlerce profesyonel alıcıyı ağırlayan IF Wedding Fashion Fuarı, bu yıl da İzmir’i hareketlendirecek” dedi.

IF Wedding Fashion İzmir Fuarı’nın Türkiye’deki gelinlik, abiye ve damatlık sektörlerinin gelişmesinde ve dünya pazarlarına açılmasında çok önemli bir rolü bulunduğunu vurgulayan Ertuğrul, “2007 yılından bugüne kadar EGSD’nin paydaşlığında, sektörün ve kentimizin gelişmesi için çalışılmış ve bu yolda büyük yol katedildi. Fuar, sektörün dünyaya açılan kapısı oldu. Fuara gelen alıcılar yıl boyunca müşterilerini ziyaret etmek için kentimize geliyor, tüm kente yansıyan hareketlilik birçok sektöre katkı sağlıyor” dedi.

Fuar kapsamında düzenlenen Gelinlik Tasarım Yarışması’nın temasının bu yıl “köklere dönüş” olarak belirlendiğini aktaran Ertuğrul, “Fuarın açılış gününde gerçekleştirilecek olan final defilesi ile ödüller sahiplerini bulacak. Yarışmalar, sektöre kazandırdığı genç tasarımcılar nedeniyle büyük önem taşıyor. Sektörde markalaşma ve dünyaya açılma, tasarımdaki gücümüz ile ön plana çıkıyor” diye konuştu.