Ayşe Ünlüce, projelerini Ekonomi Gazetesi’ne açıkladı

ESKİŞEHİR

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce, Ekonomi Gazetesi Eskişehir Bölge Temsilcisi Ali Baş’ı ziyaret ederek yakın zamanda hayata geçecek projeler hakkında bilgi verdi. Yoğun bir şekilde devam eden seçim çalışmalarının her geçen gün daha fazla karşılık bulduğunu söyleyen Ünlüce, kent merkezinden kırsala kadar 7 den 70’e her kesime hitap edecek birçok projeyi yakın zamanda Eskişehirlilerin hizmetine sunacaklarını açıkladı.

Türkiye'nin en modern ve yaşanabilir şehirlerinden biri olarak bilinen Eskişehir’in bu başarının arkasında yatan vizyoner liderlerden biri olan Ayşe Ünlüce, kentin geleceğini şekillendirmek için somut adımların atıldığını söyledi. Kentsel dönüşüm konusunda şehirdeki tüm paydaşlarla işbirliği yaparak çözümler üreteceklerini aktaran Ünlüce, bu kapsamda üç belediye ve İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi ile bir protokol yaptıkları bilgisini paylaşarak kentin yapı envanterini çıkarmak adına etap etap çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

1.500 konutluk proje hayata geçirilecek

Eskişehir'de konut projelerine önem verdiklerini söyleyen Ünlüce, “Yaşanan depremlerden sonra afetle mücadele kapsamında pek çok iş yaptık. Bunlardan biri de kentsel dönüşüm konusu. Önümüzdeki dönemde Sultandere’de belediyemize ait arsalar üzerinde 1500 konutluk projemizi hayata geçirmeyi planlıyoruz. Gündoğdu mahallesindeki 800 konutluk kentsel dönüşüm projesi de etap etap devam ediyor. Bu projeler ile eski binaların yerine modern ve güvenli yapılar inşa ederek şehrin her kesimine uygun barınma imkanı sunmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

Bir diğer projeleri olan Mutlu Mahalle projesinin Eskişehir'deki en önemli projelerinden biri olduğunu ve şehrin sosyal ve kültürel hayatına önemli katkılar sağlayacağını dile getiren Ünlüce, bu proje ile kreş, spor salonu ve park gibi sosyal donatı alanları oluşturarak şehrin farklı bölgelerinde modern ve yaşanabilir mahalleler inşa edileceğini sözlerine ekledi.

Eskişehir'de ulaşım sorunu çözülüyor

Eskişehir'in en büyük problemlerinden birinin kentin çevre yolu sorunu olduğuna dikkat çeken Ayşe Ünlüce, “Yıllardır şehrimizin büyük ihtiyaç duyduğu kuzey ve güney çevreyollarıyla ilgili maalesef somut bir adım atılmadı. Gelinen son noktada bu konunun yatırım planına dahi alınmadığını öğrendik. Biz de özellikle sabah ve akşam saatlerinde yaşanan trafik sorununu çözmek için üzerimize düşeni yapacağız. Trafiği rahatlatacak yollara ve kavşaklara ait projelerimizi hızlıca hayata geçireceğiz. Şehir içi tarafında ise tramvay hattını uzatmayı ve bisiklet yollarını yaygınlaştırmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Eskişehir'in yeşil şehir kimliğini korumak için de çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Ünlüce, yeni parklar ve yeşil alanlar inşa edeceklerini, ağaçlandırma çalışmaları yapacaklarını söyledi. Ünlüce, Eskişehir'in Türkiye'nin en yeşil şehirlerinden biri olmasını hedeflediklerini de sözlerine ekledi.