Mesleki ve teknik eğitimde ihtisaslaşma planlanıyor

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Alman Kalkınma Bankası tarafından Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği ile uygulanan Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi kapsamında İzmir’de düzenlenen toplantıda iş dünyası ve meslek örgütleri temsilcileri ile mesleki eğitimde iş birliğine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz, her meslekten bölümlerin olduğu okullar yerine ihtisaslaşmış meslek okulları açmayı planladıklarını anlattı.

Ülkelerin kalkınmasının en büyük gücünün üretim, üretimin ise eğitimden geldiğini söyleyen Karagöz, “Üretimi ne kadar yüksek katma değerli ve kaliteli yaparsak, ne kadar ileri teknolojiyle güçlendirirsek ülkemiz de o kadar öne çıkar. Kalkınmada ne kadar öne çıkabilirsek uluslararası alanda o kadar güçlü oluruz. Kaliteli üretimi de nitelikli yetişmiş işgücü ile yapabiliriz” dedi.

Nitelikli iş gücünün mesleki ve teknik okullarda yetiştirilebileceğini anlatan Karagöz, “Meslek yüksek okullarıyla beraber her yıl 300 bin civarında mezun iş hayatına hazır hale geliyor. Bu kadar mezun ise alanında istihdama geçemiyor. Hepsi istihdama geçebiliyor olsaydı iş dünyasının yüksek sesle ifade ettiği iş gücü bulamıyoruz serzenişlerini duymazdık. Bunu 30’un üzerinde ziyaret ettiğimiz ilimizde bu toplantılarda, iş dünyasından yoğun bir şekilde duyduk. Bu kadar çok mezunumuz alanında istihdam olamıyorsa bir yerde sorun var” diye konuştu.

“Orta okulda meslekle buluşturacağız”

Mesleki ve teknik eğitimin ülkelerin hayati konusu olduğunu yineleyen Karagöz, “Yönlendirmeyi daha sağlıklı yapabilmek için bu konuda ciddi çalışmalarımız var. Öğrencilerimize meslek eğitiminin ne kadar kıymetli olduğunu anlatacak bir takım çalışmalar yapıyoruz. Sadece öğrencilerimize değil velilerimize de anlatmak istiyoruz. Özellikle ortaokul düzeyindeki öğrencilerin velilerinin de zihni karışık. Bu nedenle biz de orta okul düzeyinde meslekle buluşma diye bir program hayata geçirme aşamasındayız. Bu programla meslek belgesi almalarının da önü açılacak” dedi.

Ayrıca, yeni okul modelleri oluşturmayı planladıklarını söyleyen Karagöz, “Sektör içi okul modeli düşünüyoruz. Bir kısım derslerin 9. ve 10. sınıfların kendi okulunda, 11 ve 12. sınıfların ise fabrikanın, işletmenin içerisinde eğitim alacak olduğu, sektöre entegre bir okul modelini hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bölge okulları modelini de çalışıyoruz. Alt yapısı uygun okullarımızın kapasitelerini çevredeki okullarımızdaki öğrencilerimizin kullanımına açacağız. Meslek liselerimizin içerisinde her bölümün olduğu liselerden ziyade kümelenmelerin yoğunlaştığı okullar planlıyoruz. Okullar, belli mesleklerde anılır hale gelecek. İhtisas okulları oluşturmak istiyoruz” dedi.

“Üretimin can damarı nitelikli bireylerin istihdam edilmesi”

Mesleki ve teknik eğitimin küresel dünyanın getireceği olası sorunlara karşı bireylerin potansiyellerini geliştirerek karşı koyabilecek en etkili araç olduğunu söyleyen İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, “Ülkemizin ihtiyacı olan nitelikli iş gücünü karşılayacak meslek okullarımızın her biri, geleceğimiz için çok kıymetli. Mesleki eğitim, günümüzün en önemli gündem maddelerinden biri olan, ara değil aranan eleman yetiştirme noktasında kritik bir öneme sahip. Son yıllarda mesleki eğitimde yakaladığımız başarı hikayesi gün geçtikçe ivmeleniyor. Ülkemizin kalkınma yolunda mücadelesine güç katıyor. Bundan sonra Türkiye’nin gittiği istikamet itibariyle gelişme durumuna baktığımız zaman daha fazla zaman kaybına tahammülümüz yok. Üretimin can damarı bu topraklarda yetiştirilen nitelikli bireylerin istihdam edilmesi olacak. Günümüzde gelişen endüstrilerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek meslek liselerinin sayısını artırmak artık bir zaruret haline geldi. Sanayisiyle adını duyuran ülkelerin okullarının yüzde 70’inin mesleki eğitim veren okullardan oluştuğunu görüyoruz. Türkiye’de de bu sayının artması için gayret gösteriyoruz. Yaptığımız çalışmalarla meslek liselerimizin doluluğunu artırıyoruz” diye konuştu.

İzmir Valisi Süleyman Elban da meslek liselerinin erken kariyer planlaması olarak düşünülmesi gerektiğini belirterek, “Tüm öğrencilerimizi dahil edelim, hayata erken atılmalarını sağlayalım, gelecekleri garanti olsun. Üniversite okumak işe girmenin şartı değil” dedi.