AZKarbon ve cOmmited, karbon nötr bir gelecek için iş birliği yaptı

İZMİR / EKONOMİ

İnci Holding’in karbon emisyonunu düşürme vaadiyle hayata geçirdiği Türkiye’nin ilk sürdürülebilirlik platformu AZKarbon, karbon emisyonunun iklim değişikliğine etkilerini azaltmak amacıyla Fibabanka’nın iştiraki cOmmited ile önemli bir iş birliğine imza attı.

Kurumların karbon ayak izini ölçerek, sunduğu sertifikalarla emisyonu sıfırlamaya yardımcı olan cOmmited, karbon sertifikası sunan altyapısı sayesinde, çevre bilincine sahip şirketler için karbon ayak izini dengelemeyi daha ulaşılabilir ve pratik hale getiriyor.

AZKarbon Şirket Direktörü Orçun Ersayın, AZKarbon ve Commited olarak işletmeleri ve bireyleri karbon nötr bir gelecek için adım atmaya teşvik etmek amacıyla bir araya geldiklerini belirterek, “Gönüllü karbon kredileri için sorunsuz ve şeffaf bir platform sunarak, her bir işlemin gerçek ve ölçülebilir sera gazı emisyonlarında azalmaya katkı sağlamasını hedefliyoruz. Müşterilerimiz AZKarbon üzerinden karbon sertifikası satın alarak ürettikleri karbon emisyonunun sıfırlanması için adım atabilecek” dedi.

cOmmited Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Fibabanka Hazineden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Toprak da, “Bu işbirliğiyle, AZKarbon müşterileri, düşük emisyonlu ürünleri tercih ederken aynı zamanda kendi karbon emisyonlarını nötr’lemek için de katkıda bulunabilecekler. Karbon dengeleme sürecini kolaylaştırarak, çevreyi koruma bilincini yaygınlaştırmaya devam ediyoruz” dedi.