Eskişehir Sanayi Odası afetlere karşı dayanıklılık için strateji belgesi hazırlıyor

ESKİŞEHİR

Eskişehir Sanayi Odası, sanayi ekosisteminin geleceği ve dayanıklılığı için çok önemli bir çalışmayı başlattı. Eskişehir Sanayi Odası tarafından Eskişehir Teknik Üniversitesi'nin desteği ve belediyeler, kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum örgütlerinin katılımıyla depreme ve doğal afetlere hazırlık için stratejiler geliştirilecek. Bu kapsamda, “Eskişehir Sanayi Ekosistemi, Paydaşları ve İlişkili Tüm Bileşenleri için Dirençlilik Eylem Planı ve Strateji Belgesi” çalışmasının ilk toplantısı çalıştay şeklinde ESO’da gerçekleştirildi.



Çalıştayın açılışında konuşan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir Sanayi Ekosistemi için hazırlanan Dirençlilik Eylem Planı ve Strateji Belgesi’nin, belediyeler, kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle hazırlanacağını belirterek, “Bu belge, sanayi yapılarımızın sadece fiziksel değil, aynı zamanda iş sürekliliği açısından da dayanıklı hale gelmesini sağlayacak. Deprem ve diğer doğal afetler karşısında daha dirençli bir sanayi yapısına sahip olmak, hem insan hayatını korumak hem de üretim süreçlerimizin kesintisiz devamını sağlamak için hayati önem taşıyor” dedi.

“Daha dayanıklı yapılar oluşturulmalı"

6 Şubat depremlerinin, ülkemizin son yüzyıldaki en büyük felaketlerinden biri olarak hafızalara kazındığını vurgulayan ESO Başkanı Kesikbaş, bu felaketlerin ardından sanayi tesislerinde yaşanan büyük maddi zararlar ve iş kesintilerinin, afetlere karşı daha güçlü ve dayanıklı yapılar oluşturmanın önemini bir kez daha gösterdiğinin altını çizdi.

Eskişehir için çok değerli bir çalışmaya şehrin önemli aktörleri ile birlikte imza atmak arzusunda olduklarını ifade eden Kesikbaş, “Dirençlilik Eylem Planı ve Strateji Belgesi’ni belirttiğimiz gibi kurumlarımızın iş birliğinde hazırlayacağız. Eskişehir sanayi ekosisteminin en önemli aktörü olan Eskişehir Sanayi Odası olarak, 1.500 üyemizin ve 90.000’i aşkın çalışanımızın refahı ve uygun koşullar altında yaşamlarını sürdürmeleri önceliklerimiz arasındadır. Eskişehir Sanayi Odası üyeleri, oluşturdukları istihdam ile bugün Eskişehir’de her üç aileden birinin geçimine katkı sağlamaktadır. Eskişehir sanayisi, 9 milyar dolara yakın toplam ciro ve 4,5 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmış durumdadır. Gayrisafi yurtiçi hasılanın %44’ü sanayi sektöründen oluşmaktadır. Bu durum, topluma dönük bir sivil toplum örgütü olma vizyonunu omuzlarında taşıyan Eskişehir Sanayi Odası’na ayrı bir sorumluluk yüklemektedir” dedi.

ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş’ın yaptığı açılış konuşmasının ardından, çalıştay şeklinde yapılan toplantının yönetimini Eskişehir Teknik Üniversitesi adına proje ekip lideri Prof. Dr. Alper Çabuk üstlendi. Çalıştayda katılımcılar fikirlerini ve önerilerini açıklama ve tartışma fırsatı buldu.