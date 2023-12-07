Badıllı, kendinden yürür ilaçlama makinesi için Ar-Ge’ye başladı

MEHMET NABİ BATUK / ŞANLIURFA

Atatürk Barajı ve GAP projesiyle birlikte Şanlıurfa ve bölge illerinde artan tarımsal faaliyetlere mekanizasyon desteği vermek ve tarım makinelerinde yurt içi pazardaki yabancı şirketlerin hakimiyetine son vermek üzere 1982 yılında üretime başlayan Badıllı Tarım Makineleri A.Ş., mega ilaçlama makinelerinin ardından, yönünü çiftçiye kullanım kolaylığı sağlayan, enerji ve ilaç tasarrufu sağlayayarak rekolteyi artıran yeni nesil sistemlere çevirdi. Firma ilk etapta traktörden bağımsız olarak hareket edebilen kendinden yürür ilaçlama makinesi için Ar-Ge’ye başladı.

Badıllı Tarım Makinaları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Badıllı, zirai ilaçlama alanında uzun yıllardır Güney Doğu ve Doğu Anadolu’da pazar lideri olduklarını söyledi. Konya’da ciddi rakipleri olmasına rağmen bölge çiftçilerinin ilk tercih ettiği ilaçlama makine firması olmaktan gurur duyduklarını ifade eden Yusuf Badıllı, “yurt içi pazarımızın yanı sıra yurt dışında toplamda 35 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Sırbistan, Rusya, Bosna Hersek, Karadağ, İspanya, Polonya pazarlarında en büyük ilk 5 tedarikçi arasında yer alıyoruz. Bu önemli pazarlardaki konumumuzu korumak için yönümüzü akıllı tarım sistemlerine döndük. Hedefimiz çiftçilere kullanım kolaylığı sağlayan, insan gücü ihtiyacını azaltan, enerji ve zirai ilaç tasarrufu sağlayarak rekolteyi artıran sistemler geliştirmek. Katıldığımız son fuarlarda küresel rakiplerimiz bu alanda çalışmalar yürütüyorlar. Zirai ilaçlama makinelerinde ülkemizin bir temsilcisi olarak bu alanda geri kalmamız mümkün değil. İlk etapta traktörden bağımsız olarak hareket edebilen kendinden yürür ilaçlama makinesi üzerinde Ar-Ge yapıyoruz” dedi.

Hedefinde akıllı ve kendinden yürür ilaçlama sistemleri var

Kendinden yürür ilaçlama makinelerinin 4.000 ile 6 bin litre arasında kapasitesine sahip olduğunu belirten Yusuf Badıllı, “kendi mühendislerimiz tarafından geliştirdiğimiz B-Smart sistemimiz sayesinde portföyümüzde yer alan ürünlerimizi akıllılaştırdık. Ancak bu alanda yolun başındayız. Yeni nesil modüler teknolojilerle ilgili Ar-Ge sürecimiz devam ediyor. B-Smart ile dijitalleştirip akıllı hale getirdiğimiz ürünlerimizi şimdi de kendinden yürür hale getireceğiz. Ar-Ge çalışmalarımız hızla devam ediyor. Yeni makinemiz üzerindeki sensörler sayesinde ilaç atılan noktaya bir daha ilaç atmayarak hem kimyasal kullanımı verimli hale dönüştürecek hem de ilaç tasarrufu sağlayacak. Makinemiz özel mekanik sistemi sayesinde tüm tarla bitkilerinin ekim altyapısına otomatik olarak uyum sağlayabilecek. Makinemizin tekerleri arasındaki mesafeler ile ilaçlama yüksekliği otomatik olarak ayarlanabilecek” diye konuştu.

Gelecek hedefi arasında bahçe traktörleri üretimi var

Hayata geçirdikleri son makine yatırımlarıyla sahip oldukları 35 bin metrekare alan üzerine yaklaşık 7 fabrika sığdırdıklarını belirten Yusuf Badıllı, tam entegre bir üretim yapısına ulaştıklarını aktardı. Üretimde eriştikleri altyapının küçük bahçe traktörü üretimine uygun hale dönüştüğünü ifade eden Yusuf Badıllı, yaklaşık 10 yıl içerisinde yüzde 50 made in Şanlıurfa oranında bahçe traktörü üretimi yapmayı planladıklarını kaydetti. Badıllı, şöyle devam etti: “Mega ilaçlama makineleri için yaptığımız yatırımlar bize traktör üretiminin kapılarını açtı. Şuanda traktör modellerimizin teknik çizimleri ve mekanik aksamı üzerinde Ar-Ge çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık 10 yıl içerisinde Güney Doğu ve Doğu Anadolu’nun ilk modern bahçe traktörlerini hem yurt içine hem de yurt dışı pazarlarımıza sunmayı amaçlıyoruz.”