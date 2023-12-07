İzmir’de 3 turizm fuarı birlikte açıldı

NURETTİN BAKİ / İZMİR

Uluslararası turizm aktörlerinin buluştuğu TTI İzmir ile birlikte, doğaseverlerin buluşma noktası olan TTI Outdoor 3. Kamp, Karavan, Tekne, Outdoor ve Ekipmanları Fuarı ile bu yıl ilk kez TTI Health 1. Sağlık Turizmi Fuarı da kapılarını açtı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı himayesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, TÜRSAB desteği ile İZFAŞ ve TÜRSAB Fuarcılık ortaklığında düzenlenen fuarlar, 9 Aralık’a kadar sürecek.

“İzmir turizmi rekor kırmaya devam ediyor”

Fuarların İzmir'i ulusal ve uluslararası turizm aktörlerinin buluştuğu bir merkez haline getirme gibi bir misyonu olduğunu dile getiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’in 2022’de turizmde tüm zamanların rekorunu kırarak 2 milyon 53 bin turisti ağırladığını ifade etti. Soyer, “Turizm sektörü 2023’ün ilk 5 ayında geçen senenin aynı dönemine oranla yüzde 15’lik bir artış gösterdi. 2023 sonuna yaklaşırken İzmir turizmi yeni bir rekora gidiyor. Pandemi seyahat etme alışkanlıklarımızı değiştirdi. Doğayla uyumun, dijitalleşmenin öne çıktığı bir dönemden geçiyoruz. İzmir ve Türkiye bu dönemde dünyaya yön verebilecek çok büyük bir potansiyele sahip” ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin dünyada rekabet gücünün en yüksek olduğu sektörler arasında turizmin başı çektiğini dile getiren Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Türkiye’yi gelecek yüzyıllara hatta bin yıllara taşıyacak adımlar atmamız gereken bir dönemden geçiyoruz. Bu yolda Türkiye'nin en stratejik sektörü olan turizmin temsilcilerine önemli görevler düştüğünün farkındayız. Dünya sıralamalarına baktığımızda başka hiçbir sektörde turizmde ulaştığımız uluslararası başarıya ulaşmış değiliz” dedi.

Yeni havalimanı KKTC turizmini canlandırdı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da “KKTC’nin doğal, kültürel ve tarihsel turizm potansiyelinin çok yüksek olduğunu anlatarak, “Kısa süre önce açılan yeni hava limanı KKTC için çok şey demek. Yeni havalimanımız sayesinde ülkemize gelen turist sayısının ciddi şekilde arttığını gözlemliyoruz. Bir KKTC vatandaşı olarak bunun da mutluluğunu elbette ki yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı aracılığıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerimiz de aynı şekilde sürüyor” diye konuştu.