Bakan Bolat: Bütçemizin yarısını ihracata ayırıyoruz

NURETTİN BAKİ / İZMİR

T.C. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ve İzmir Ticaret Borsası (İTB) iş birliğiyle düzenlenen İzmir İş Dünyası Toplantısı’na katıldı. İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ve İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk’ün de katıldığı toplantıda; kentin ticareti, ekonomisi, ihracatı ve sanayisi masaya yatırıldı.

İzmir iş dünyasının kentle ilgili dilek, istek ve sorunlarını aktardığı toplantıda konuşan T.C. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, “İhracatçılarımız ve iş dünyamız finansmana erişim sıkıntısı çektiklerini ifade ettiler. Hükümetimiz kurulduktan sonra 25 Temmuz tarihinde Merkez Bankamız ihracat için kredi limitini 300 milyon TL’den 1,5 milyar TL’ye çıkarmıştı. Bugün itibariyle yayınlanan tebliğ ile ihracat için 3 milyar TL’ye çıkarmış oluyor. Bunun 2 milyar TL’sini EximBank tahsil edecek. Vize konusunda haklı talepler ortaya konuldu. AB Komisyon Başkan Yardımcısı ile 2 defa görüşme fırsatı buldum. Bu konuları dile getirdik. En başta vize konusundan başlayarak teknik çalışma komitesi toplantıları önümüzdeki ay başlayacak. Brüksel’e giderek Gümrük Birliği ile ilgili sıkıntıları ve Gümrük Birliğinin genişletilerek hizmet ve tarım sektörünü kapsama konusunu ele alacağız” dedi.

“AB’nin daralmasına rağmen ihracatımız arttı”

Temmuz ve ağustos aylarında son 10 yılın en büyük ihracat rakamlarına ulaşıldığı kaydeden Bolat, “Temmuz ayında yüzde 7,4 sanayi üretim artışı kaydedildi. Özellik AB ekonomisi daraldı. Bu daralmaya rağmen ihracatımız arttı. Bizim ihracatımızın yarısı Avrupa’ya gidiyor. Temmuz ve ağustos aylarında son 100 yılın en yüksek rakamlarını elde ettik. Ocak-Ağustos döneminde 165 milyarlık ihracat… Bütçemizin yarısından çoğunu ihracata ayırıyoruz. 17 milyarlık bütçemizin, 10 milyar lirası ihracatçılarımıza verdiğimiz hibe destekler. Bir müjde daha vermek istiyorum. 2024 bütçesinde ihracat destekleri yüzde 100’den daha fazla arttırılacak. 20 milyar liranın üzerinde ihracat desteğini sizlere sunacağız. Tek yol ihracat. Döviz gelirlerimizi arttırmak diyoruz. Son 3 aylık görev süremde gittiğimiz ülkelerde Türkiye olarak güçlü ekonomimiz ile çok iyi bir şekilde karşılanıp dikkate alındığımızı görmekten iftihar ediyorum. Türkiye adeta pilot ülke olarak rol model alınıyor. Herkes bizimle iş yapmak istiyor. Yatırım düşünüyorlar” diye konuştu.

“Tek yol ihracat”

Ticaret Bakanlığı’nın bütçesinin yarısını ihracatçılar için harcadıklarını dile getiren Bolat, “Amacımız 2028’e kadar yüksek teknolojili ürünlerde ihracatı yüzde 50’ye yükseltmek. Serbest bölgelerimizin sayısını 25’e yükselteceğiz. İhtiyaç duyduğunuz iş gücü noktasında meslek lisesi, çıraklık okulu eğitimine önem veriyoruz, bu kurumlarımızın sayısını iki kat arttırma hedefimiz var. Meslek eğitimini memleket meselesi olarak görüyoruz. Cumhuriyet’imizin 100. yılında ülkemizin ekonomisi, eğitimden, sağlığa, tarımdan ticarete her alanda yükseltip dünyadaki en gelişmiş 10 ülke arasına girmek için var gücümüzle çalışacağız. Türkiye yüzyılı hedefimiz, şiarımız olacak. Eleştiri en doğal haktır, ‘Türkiye’de sanayi kalmadı’ diye eleştiriler duyuyoruz. Bunlar sizlere büyük haksızlık. Türkiye’de 355 tane organize sanayi bölgesi var, 2,5 milyon kişi çalışıyor. Son 20 yılda istihdam sayımız 19 milyondan 31,5 milyon kişiye yükseldi. Cumhuriyetimizin ekonomi politikalarına öncülük eden, iktisat kongresinin toplandığı, Egemizin incisi, İzmir’imizin Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmasında bizlere büyük destek vereceğine gönülden inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“104 milyar dolarlık faturayı birlikte karşılayacağız”

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremleri hatırlatan Bolat, 11 kentin ayağa kalkması için 104 milyar TL’lik bütçe gerektiğini ifade ederek, “İzmir gerçekten serbest ticaret, organize sanayi bölgeleri ile kabuğunu yıktı. Türkiye için önemli katma değer üreten bir bölgemiz. İzmir limanının geliştirilmesi büyük önem taşıyor. Bu açıdan toplam ihracatımızdan yüzde 7 pay alan İzmir’i tebrik ediyoruz. İzmir’de 136 bin esnafımız var. 2023 yılının ilk 8 ayında yaklaşık 9 milyar liralık indirimli finansman imkanı sağlamıştık. Bugün açıkladığımız müjdemizi de buna ekstra olarak vereceğiz. 6 Şubat’ta yaşadığımız asrın felaketini hatırlayalım. Milletçe depremzede kardeşlerimiz dayanışma içinde olduk ama 11 şehrin ayağa kaldırılması, ekonomisinin sosyal hayatının üretiminin ayağa kaldırılması, büyük bir maddi yük oluşturuyor. 104 milyar dolarlık faturayı birlikte karşılayacağız. Bunlara rağmen ekonomimiz 2021 yılında yüzde 11, 2022 yılında yüzde 5,5 büyüdü. Bu yıl da ilk çeyrekte yüzde 3,9, ikinci çeyrekte ise 3,5 büyüme meydana getirdi. 4 milyon vatandaşımız istihdam imkanı buldu” ifadelerini kullandı.