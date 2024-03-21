Bakan Kacır: Adana Türkiye’de kimya sektörünün başkenti olacak

Eray ŞEN / ADANA

Adana Sanayi Odası’nca (ADASO) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA), Adana Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GİZ) destekleriyle kurulan Adana Model Fabrika ve Yenilik Merkezi ile ÇKA Adana Projelerinin açılış programı yapıldı. Programa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Adana Valisi Yavuz Selim Köşker, milletvekilleri, oda ve borsa başkanları, çeşitli kurum temsilcileri ile sanayiciler katıldı.

Bakan Kacır yaptığı konuşmada, Model Fabrika ve Yenilik Merkezi’nde işletmeler ile iş gücünün yenilikçi teknolojiler ve yalın üretim yöntemleriyle buluşturulduğunu söyledi. Kacır, “Yaklaşık 65 milyon lira yatırımla kurulan bu tesiste, çalışanlara gerçek üretim ortamında yeni üretim tekniklerini deneyimleme ve işletmelere operasyonlarını mükemmelleştirme imkanı sunuyoruz. İşletmelerin su ve enerji verimliliklerini artırmak üzere danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Teknolojik gelişmelere ayak uydurabilen, yenilikçi çözümler üretebilen ve dijital dönüşümü kendi lehine kullanabilen bir işgücü ve işletme yapısı inşa ediyoruz” dedi.

Adana ve çevresinde son yıllarda Bakanlığın destekleriyle önemli bir Ar-Ge ve inovasyon ekosistemi kurduklarını belirten Bakan Kacır, “Şehrimizde bir teknopark, 12 Ar-Ge ve 8 Tasarım Merkezinde yürütülen Ar-Ge odaklı projelere bugüne dek 1 milyar 700 milyon lira Ar-Ge teşviki verdik” diye konuştu.

Adana’da kimyasal madde üretim teknolojileri merkezi kurduklarına dikkat çeken Kacır, şöyle devam etti: “Bu merkezde halihazırda ithal ettiğimiz kimya ürünlerinin ülkemizde üretimi için Ar-Ge çalışmaları yürütülüyor. Katma değeri yüksek kimyasal ürünlerin ülkemizde üretiminde ihtiyaç duyulacak bilgi ve deneyimi sanayicilerimizle oluşturuyoruz. Önümüzdeki dönemde Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi başta olmak üzere şehrimize kazandıracağımız yeni yatırımlarla hem ülkemizin cari açığını azaltacak hem de Adana’mızı Türkiye’de kimya sektörünün başkenti haline getireceğiz. İnanıyorum ki kurduğumuz bu altyapı şehrimizde üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirerek yeni yatırımlar için çarpan etkisi oluşturacak.”

"Tüm dünyanın dikkati Adana’ya yoğunlaşacak"

Törende ayrıca; ÇKA’nın son yıllarda Adana’da uyguladığı, Turizmde Destinasyon Yönetimi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı, Yenilik ve Verimlilik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı, Üreten Şehirler Programı, Güdümlü Proje Desteği, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında desteklenen 22 projenin açılışı gerçekleştirildi. ÇKA Genel Sekreteri Ahmet Rifat Duran, projelerin bölge ekonomisine katkısını vurgularken, “Devam etmekte olan büyük ölçekli kamu ve özel sektör yatırımları ile önümüzdeki 10 ve 20 yıllık süreçte tüm dünyanın dikkatinin Adana’ya ve bölgemize yoğunlaşacağını beklemekteyiz” ifadesini kullandı.

Kıvanç, sanayicilerin sorun ve taleplerini açıkladı

ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, Bakan Kacır’a sanayicilerin sorun ve taleplerini şöyle açıkladı:

“Ülkemiz cari açığının azaltılmasına önemli katkı koyacak olan kuruluş aşamasındaki Kimya Organize Sanayi Bölgemizin bir an önce onaylanmasını; sanayimizin ihtiyacı olan kendi elektriğini üretebilmesi için kurulan Enerji İhtisas Endüstri Bölgelerinde sanayicilerimize yer tahsis edilmesini ve bu bölgelerin sayısının artırılmasını; mevcut teşvik sisteminin iş dünyası ile birlikte istişare edilerek güncellenmesini; teşvik belgeli yatırımlarda bina-inşaat harcamalarındaki KDV iade imkanının sağlanmasını; planlı sanayi alanları dışında faaliyet gösteren sanayicilerin emlak vergisinden OSB içindeki firmalar gibi muaf tutulmasını veya indirim yapılmasını; sanayi alanlarının genişletilerek OECD ortalamasına çıkarılmasını; sanayi alanlarının genişlemesine engel olan 1939 tarihli Zeytin Koruma Kanunu’nun bir an önce düzenlenmesini; tonunu 150 dolara ihraç edip 4-5 bin dolara paslanmaz çelik olarak ithal ettiğimiz bölgemizde en çok üretilen krom madenlerinden paslanmaz çelik üretimi yapılabilmesi için kamu-özel sektör iş birliğinde yatırım yapılmasını; sigorta şirketlerinin işyerlerimizi sigorta etmesi için devletimizin çözüm üretmesini; zorunlu istihdam yüklerinin asgari bedel şartının kaldırılarak ücretlerin serbest piyasa koşullarında belirlenmesini talep etmekteyiz.”