Bakan Varank: Sanayiyi eleştirenler bu şehre en büyük zararı veriyor

ALİ ŞAHİN/BURSA

Kayapa ve Hasanağa Organize Sanayi Bölgeleri’nin yönetimleri Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile istişare toplantısında bir araya geldi. Toplantıda konuşan Bakan Varank, Bursa’nın her anlamda potansiyeli en yüksek şehirlerden bir tanesi olduğunu söyledi. Nüfusuyla, sanayideki kabiliyetleriyle, doğasıyla, turizm potansiyeliyle ve son dönemde hükümetin yaptığı yatırımlar sayesinde lojistikte konumlanmasıyla Bursa’nın Türkiye’nin lokomotifi olduğunu vurgulayan Bakan Varank, “Bursa, bizim her zaman gündemimizdeydi. Yeni yatırımların kazandırılması için çalışıyorduk. Kalkınma ajansları vasıtasıyla yereldeki yatırımları desteklemeye devam ediyorduk. Bu manada önümüzdeki dönemde çok daha odaklı bir şekilde Bursa’yı kalkındırmak, Bursa’nın marka değerini yükseltmek üzere çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

“Şehri kalkındırmak için çalışacağız”

Sanayi sektörünün Bursa ekonomisinin itici gücü olduğunun altını çizen Mustafa Varank, “Bu manada Bursa sanayicisinin, üreticisinin taleplerini, önerilerini her zaman dikkate alıyoruz. Bursa’nın en büyük gündemi yeni sanayi alanlarının bu şehre kazandırılması ve mevcut sanayinin daha yeşil, daha sürdürülebilir, daha çevreci bir hale getirilmesi. İlk günden bu yana söylediğimiz şudur; Sanayiyi eleştirerek yola çıkanlar aslında bu şehre en büyük zararı veriyorlar. Sanayi de olacak, turizm de olacak, tarım ve ticaret de olacak. Bunların hepsini bir arada, bir ekosistem olarak düşünmemiz gerekiyor. Sanayicilerimizle, şehrin ileri gelenleriyle el ele vereceğiz. İnşallah bu şehri kalkındırmak için çalışmaya devam edeceğiz. Bunun içinde yeni sanayi alanlarının bu şehre doğru bir biçimde kazandırılması da olacak. Mevcut sanayi tesislerinin doğru şekilde yönlendirilmesi de olacak. Dijital dönüşüme, yeşil dönüşüme destekler verilmesi de olacak. Tüm bu çalışmalarımızı ortak akıl yoluyla gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

“Katma değeri artırmak için çalışıyoruz”

Toplantıda söz alan Kayapa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Toy, sanayicilerin taleplerini dinleyen, çözümler sunan Bakan Varank’a teşekkür ederek, “Bizler de üyelerimize, bölgemize ve Bursamıza katkı sunmak için çalışıyoruz. Çevreciliği ile örnek olan sanayi bölgemizi hep birlikte her yönüyle büyütmeye, geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Korun da bölgedeki üretimi, istihdam hacmini ve sağlanan katma değeri arttırabilmek için gerekli tüm çalışmaları yürüttüklerini ifade ederken “Tüm derdimiz büyüyen Bursamıza güç vermeye devam etmek” ifadelerini kullandı.