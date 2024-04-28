Bakioğlu Holding, geleceğin profesyonelleriyle bir araya geliyor

İZMİR / EKONOMİ

“Gelecek Seninle Baki” adıyla yürüttüğü gençlik iletişim çalışmalarında geleceğin profesyonelleriyle bir araya gelen Bakioğlu Holding ve grup şirketleri, 2024 yılı içerisinde de çeşitli protokoller imzaladı.

Üniversiteler, kariyer merkezleri ve öğrenci topluluklarıyla geçtiğimiz senelerde de aktif iş birliği içerisinde olduklarını belirten Bakioğlu Holding İnsan Değerleri ve Kurumsal Gelişim Grup Başkanı Özgür Güneri “Ancak, 2022’den bu yana ve özellikle 2024 senesinde daha da fark edilir şekilde Gelecek Seninle Baki markamızın çatısı altında daha aktif ve dinamik bir iletişim modeline geçtik. Seminerler, mülakat atölyeleri, sanayi-üniversite iş birlikleri, staj protokolleri gibi pek çok farklı başlık altında geleceğin profesyonelleriyle bir araya gelmek hem bizi zenginleştiriyor hem öğrenci arkadaşlarımıza kariyer planları hakkında destek sunma fırsatını sunuyor. Bu çalışmaların sonucunda işveren markamızı daha güçlü hale getireceğimize inanıyoruz” dedi.

Güneri, 2024’de bu kapsamda yaptıkları çalışmaları İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) ile Staj ve CO-OP Proje Protokolü, Bilkent Üniversitesi sanayi ve üniversite iş birliği çalışmaları, ODTÜ Kariyer Fuarı’na katılımı, TopTalent Online Seminerleri, Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileriyle yürütülen proje bazlı çalışmalar, İYTE öğrenci topluluklarıyla düzenli şekilde yürütülen projeler olarak sıraladı.