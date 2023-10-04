ALİ BAŞ / ESKİŞEHİR

Şirketin kuruluş hikâyesini anlatan ERİAD Başkanı Rüştü Şentuna, “Sivil toplum örgütü olarak yerel yönetimlerden, devletten medet uman değil, şehre katkı verecek bir kuruluş olmamız gerektiğini düşündük. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’a, ‘bize yer gösterirseniz belediyenin festivalleri için bir bina yapalım’ dedik. Havacılık Parkı’nı gösterdi. Bir gecede şirketi kurduk, kısa süre içinde toplam 1400 metrekare olan iki bina yaptık. 4 ayda bitirdik” diye konuştu.

Şirketin sermayesini 72 milyon liraya çıkarmayı planladıklarını söyleyen Şentuna, Rumeli Yatırım A.Ş’nin ERİAD’ın değil, Eskişehir’in bir şirketi olduğunun altını çizdi. Şirketi satın alma platformu gibi çalıştırmak amacıyla kurduklarını söyleyen Şentuna, üyelerinin 10 binin üzerinde çalışanı olduğunu belirterek akaryakıt ve hazır yemek gibi en basit ortak ihtiyaçları bu şirket aracılığıyla birlikte satın alım yaparak karşılayacaklarını belirtti. Bulgaristan’da bir depo oluşturmak üzere olduklarına değinen Şentuna, “Bu depo üyelerimizin ihracatına aracılık yapacak. Özellikle ihracata yeni başlayan gençlerimiz var. Bu konuda zorlanıyorlar. Genç üyelerimizin ihracatını orada oluşturacağımız depolarla Rumeli Yatırım AŞ üzerinden sağlayacağız. Balkanlarda 3-4 tane partnerimiz var. Bulgar- Türk İş Adamları Derneği ve Sofya Sanayi Odasıyla protokolümüz var. Balkanlar, bizim için Avrupa’ya açılan kapı, Avrupa ülkelerine ihracatta aracılık yapabileceğimizi düşünüyoruz” dedi.