BAM, nohuttan vegan peynir üretti

ADNAN AÇIKGÖZ/MERSİN



Nohut, fasulye ve mercimeği yemek dışında tüketilecek formlara getirdiklerini belirten BAM’da görevli Tarsus Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülden Gökşen, glütensiz beslenmeye ihtiyacı olan ya da laktoz intoleransı bulunan insanlara yönelik nohut tofusu ürettiklerini bildirdi. Tofunun haşlanmış soya fasulyesinden elde edilen, asit ya da tuzlu bileşiklerle kestirilerek elde edilen bir çeşit peynir olduğunu aktaran Gökşen, özellikle Asya mutfağında çokça kullanılan bu ürünün, vegan beslenme kültüründeki yükselişle dünyaya yayıldığını kaydetti. Soyanın alerjen özelliği nedeniyle nohuta yönlendiklerini anlatan Gökşen, “Bugün nohut tofusu, süt menşeli peynirleri tüketmeyen insanlar için alternatif bir kahvaltılık olarak karşımıza çıkıyor. Sanayi boyutunda işlenecek ve market raflarına çıkacak şekilde geliştirdiğimiz ürünümüzde geleneksel peynir lezzetinin yakalanması için büyük mesafe kat ettik. İyileştirmelerin sürdüğü ürünümüz yüksek bitkisel protein ve lif içeriğiyle diyet listelerine dâhil edilebilecek. Süt hassasiyeti olan çocukları da hedefleyerek ürünümüze çizgi film karakterleri gibi çeşitli formlar kazandırılabilir. Mevzuat gereği şuan Avrupa dâhil, süt ürünü içermeyen ürünleri ‘peynir’ olarak tanımlayamıyor, ürün ambalajlarında peynir ifadesini kullanamıyoruz. Buna ‘bitkisel bazlı peynir alternatifi’ denebiliyor ya da ‘peynir tadında’ şeklinde tanıtılabiliyor” dedi.



“Çeşitli deneylerle güzel ürünler çıkıyor”

BAM’da narenciye cipsi, bakliyat ve bakliyat unundan makarna, kahvaltılık sürülebilir nohut krem, kraker, poğaça, kek ve çerez de üretildiğine dikkat çeken MTB Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir ise çölyak hastaları için ithal edilen glütensiz makarnanın BAM çatısı altında geliştirildiğine işaret ederek, “Büyük bir çalışma arenası kurduk. Çeşitli deneylerle güzel ürünler çıkıyor. Bakliyat ürünlerinin protein oranı, etle eşit seviyede. Baktığınızda et fiyatları pahalı, herkes erişemiyor. Et aynı zamanda kolesterol ihtiva ediyor. Dolayısıyla bakliyat daha sağlıklı. Mesela herkes humusun nohuttan yapıldığını bilir. Biz mercimek ve fasulyeden humus yapıyoruz. Tadını ayırt edemezsiniz. Öte yandan portakal, limon ve kamkat gibi narenciye ürünlerini kurutarak cips üretiyoruz. Isıtarak kurutma acıma ve ekşimeye neden oluyor. Biz ise -40 dereceye kadar soğutarak işlem yapıyor, ürünün suyunu ve lezzetini koruyoruz” diye konuştu.



Kapıyı ilk çalan firma kazançlı çıkacak

BAM’ın tüm ürün reçetelerini üyelerin hizmetine sunduğunu vurgulayan Abdullah Özdemir, faydalanmak isteyen herkese açık çağrı yaptı. Yapılacak işbirliklerinden maddi çıkar gözetmediklerinin altını çizen Özdemir, “Tek şartımız gönül vererek seri üretime geçilmesidir. Zaman içinde pazarı görecek firmalar kapımızı çalacak, ilk gelen firma kazançlı çıkacaktır. Herhangi bir talep alamazsak, bu ürünlerin imalatını ve pazarlamasını borsa olarak biz de yapabiliriz” ifadesini kullandı.