BASİFED, İzmir’de Yeşil Dönüşüm Platformu kuracak

İZMİR / EKONOMİ

BASİFED bünyesinde çalışmalarını sürdüren Yeşim Dönüşüm Komisyonu bu kapsamda ilk olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi ile bir araya gelirken, sonrasında Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), İzmir Ticaret Odası (İZTO) ve Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) başta olmak üzere tüm iş dünyasının platformda yer alması için çalışacak. Yeşil Dönüşüm Platformu’nun kurulması ile ortak hedef doğrultusunda hep birlikte çalışmayı planlayan kurumlar, İzmir’in yeşil dönüşümüne katkı sağlayacak.

BASİFED Yeşil Dönüşüm Komisyonu Başkanı Kenan Mazıcı, İzmir’i iklim krizine karşı projelerle dönüştürmek için çalıştıklarına dikkat çekerek, ilk olarak bu konuda ‘iklim Nötr ve Akıllı Şehirler’ misyonu ile hareket eden İzmir Büyükşehir Belediyesi ile bir araya geldiklerini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şükran Nurlu, İzenerji Yönetim Kurulu Başkan Vekili Saadet Çağlın, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanı Kemal Kılıç ve İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürü Ahmet Toker ile çok verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Mazıcı, “Alanında uzman kişilerin oluşturduğu BASİFED Yeşil Dönüşüm Komisyonu olarak İzmir için Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürütülecek ortak çalışmaların şehrimize sağlayacağı katkıları görüştük. İklim Nötr ve Akıllı Şehirler misyonunun kapsamlı bir çalışma olduğu düşüncesi ile BASİFED Yeşil Komisyonu olarak biz de Küresel İklim Topluluğu İzmir Çalışma Grupları’na katkı vereceğiz. Bir sonraki toplantı bizim ev sahipliğimizde yapılacak. Bu alanda ortak projeler üzerinde konuşarak, zaman geçirmeden projeleri hayata geçirmek istiyoruz” dedi.

İnsan kaynaklarını seferber edecekler

İklim krizi için İzmir’deki tüm iş insanları kurumlarını kuracakları platforma davet ederek, kentin tümüne yayılan bir yeşil dönüşüm hareketi başlatmak istediklerinin altını çizen Mazıcı, “BASİFED İzmir’de iş insanlarının üyesi olduğu 16 derneğin çatı kuruluşu. Bu yapı içinde yeşil dönüşüm konusunda çok iyi yetişmiş insan kaynağı mevcut. Bu çalışmalarda en önemli güç insan kaynağı. Biz bu insan kaynağını bu platforma EBSO, İZTO, EİB gibi kurumlar ile organize sanayi bölgeleri ve serbest bölgeleri de dahil ederek daha da büyütmeyi planlıyoruz. Büyükşehir Belediyemizin de bu alandaki hedefleri doğrultusunda projeler oluşturmayı planlıyoruz” diye konuştu.