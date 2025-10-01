Başkan Görgel; “Azerbaycan Mahallesi İki Ülke Kardeşliği

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, bir dizi ziyarette bulunmak üzere şehre gelen Azerbaycan Diaspora Bakan Yardımcısı Valeh Hacıyev’i makamında misafir etti. Ziyarette; Azerbaycan Milletvekili Prof. Dr. Vasif Gafarov, Diaspora Destek Vakfı Başkanı Ekrem Abdullayev ve Türkiye - Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Başkan Vekili Parviz Memmedzade de yer aldı. Görüşmede, Kahramanmaraş’ın yeniden imarı ve inşası konusunda yürütülen çalışmalar ele alınırken, Azerbaycan Cumhuriyeti iş birliğiyle şehre kazandırılan Azerbaycan Mahallesi’ndeki son durum da değerlendirildi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada Başkan Fırat Görgel, Kahramanmaraş adına kardeş Azerbaycan’a teşekkür ederek, iki ülke arasındaki dostluk ve dayanışmanın önemine dikkat çekti.

“Azerbaycan Halkına Teşekkür”

Ziyaretleri ve destekleri için Azerbaycan Diaspora Bakan Yardımcısı Valeh Hacıyev ve beraberindeki heyete teşekkür eden Başkan Görgel, “Kardeş ülkemiz Azerbaycan’dan gelen değerli misafirlerimizi Kahramanmaraş’ımızda ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduk. Diaspora Bakan Yardımcısı Sayın Valeh Hacıyev ve beraberindeki kıymetli heyet ile şehrimizin yeniden imarı ve geleceğe dönük projeleri üzerine verimli bir istişare gerçekleştirdik. Özellikle Azerbaycan Cumhuriyeti işbirliğiyle şehrimize kazandırılan Azerbaycan Mahallesi, kardeşliğimizin somut bir göstergesi. Bu destek, yalnızca fiziki bir yapıdan ibaret değil, aynı zamanda iki ülke arasındaki sarsılmaz dostluğun da sembolüdür. Şehrimize gösterdikleri ilgi ve sağladıkları katkılardan dolayı kardeş Azerbaycan halkına en kalbi şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.