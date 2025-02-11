Başkan Görgel, Deprem Bölgesinin En Başarılı Başkanı Seçildi

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

Göreve geldiği günden itibaren vatandaşla sıkı bir diyalog kuran ve şehrin ayağa kalkması için canla başla çalışan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, yapılan ankette deprem bölgesindeki en başarılı belediye başkanı seçildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, göreve geldiği günden itibaren şehirdeki imar ve inşa çalışmalarına öncülük ederek, büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümüne özel olarak Şanlı Kamuoyu Araştırma Şirketi tarafından yapılan ankette Başkan Görgel, deprem bölgesindeki en başarılı belediye başkanı olarak seçildi. 4 bin kişinin katıldığı anket sonuçlarına göre Başkan Görgel, yüzde 23,2 oy oranıyla birinci sırada yer aldı. Depremin yaralarını sarmak ve Kahramanmaraş’ı yeniden ayağa kaldırmak için gecesini gündüzüne katarak çalışan Görgel’in halk tarafından büyük bir teveccühle karşılanması, onun kentte yürüttüğü çalışmaların ne denli önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Çalışmalar Takdir Topluyor

Başkan Fırat Görgel, Kahramanmaraş’ta deprem sonrası yürütülen çalışmalarda hızlı ve etkili adımlar atarak, şehri daha güvenli ve yaşanabilir hale getirmek için çabasını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Vatandaş odaklı hizmet anlayışını benimseyen Görgel, sosyal yardımlardan ulaşıma, kentsel dönüşümden eğitim ve istihdam projelerine kadar geniş bir yelpazede çalışmalar yürüterek Kahramanmaraş’ın kalkınmasını hızlandırdı.

Deprem Bölgesinin En Beğenilen Başkanı

Şanlı Kamuoyu Araştırma Şirketi’nin yaptığı anket, deprem bölgesindeki belediye başkanlarının çalışmalarına yönelik önemli bir kamuoyu yoklaması niteliğinde oldu. Başkan Görgel’in yüzde 23,2 oy oranıyla zirvede yer alması, Kahramanmaraş halkının yapılan hizmetlerden duyduğu memnuniyeti de gözler önüne serdi. Kahramanmaraş, depremden en fazla etkilenen şehirlerden biri olmasına rağmen, yürütülen projelerle kısa sürede toparlanma sürecine girdi. Bu anket sonucuyla birlikte, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, sadece şehir halkının değil, deprem bölgesinin genelinde de en başarılı belediye başkanı olarak öne çıktı.