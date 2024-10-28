Başoğlu Kablo, yetenek yönetimi ve insan kaynakları stratejilerine yoğunlaştı

EKONOMİ / KOCAELİ

Değişen dünyada performans yönetimindeki yeni yaklaşımları ve farklı örnekleri ortaya koymak amacıyla Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği’nin (TAYSAD) ev sahipliğinde düzenlenen Yetenek Yönetimi Konferansı’na, Türkiye’nin önde gelen kablo üreticisi Başoğlu Kablo firmasından; Genel Müdürü Tolga Başoğlu ve İnsan Kaynakları Müdürü Birsen Ocak katılım sağladı.

Kablodaki global kalitesi ve üstün hizmet anlayışının yanı sıra kurumsal yapısıyla da sektörün en iyi markaları arasındaki yerini daima korumayı başaran Başoğlu Kablo, yetenek yönetimi ve insan kaynakları stratejilerine yoğunlaşarak, gelecekteki büyüme hedefleri doğrultusunda doğru yetenekleri keşfetme, geliştirme ve bünyelerinde tutmalarına yönelik önemli tartışmaların yapıldığı platformlarla profesyonelliğini katlamaya devam ediyor.

Konferansta; ana tema olan dijitalleşme ve endüstri 4.0’ın, insan kaynakları süreçlerine ve yetenek yönetimine olan etkisini vurgulayan Başaran Kablo Genel Müdürü Tolga Başoğlu, “Dijitalleşme sürecinde insan kaynağının geliştirilmesi ve bu sürece entegre edilmesi, gelecekte başarılı olmanın anahtarı olarak değerlendirilmektedir. Başoğlu Kablo ekibi de bu kapsamda, şirketin dijital dönüşüm stratejileriyle uyumlu, yenilikçi bir insan kaynakları yönetimi sistemi oluşturma hedefindedir” dedi.

Başoğlu Kablo, çalışanların kişisel gelişimine yönelik yatırımlara öncelik verecek

Başoğlu, çalışan memnuniyetini artırmanın ve yetenekleri elde tutmanın sadece doğru işe alım stratejileriyle değil, aynı zamanda çalışanlara sunulan kariyer gelişimi fırsatları, eğitim olanakları ve esnek çalışma şartlarıyla mümkün olduğunu vurguladı. Başoğlu, bu doğrultuda şirketin yetenek yönetimi stratejilerinin bir parçası olarak iç eğitim programlarına ve çalışanların kişisel gelişimine yönelik yatırımlara daha önceki yıllarda olduğu gibi önümüzdeki yıl da hız vereceğini ifade etti.

Başoğlu, “Şirket olarak dijitalleşen dünyada daha verimli bir iş gücü yaratma hedefiyle insan kaynakları yönetiminde küresel standartlara uygun bir dönüşüm gerçekleştirmeye kararlılığını ortaya koyduk. Bu sayede, Başoğlu Kablo, hem Türkiye’de hem de uluslararası alanda rekabet gücünü korumayı ve artırmayı hedefliyor” dedi. Böylece Başoğlu Kablo, inovatif insan kaynakları yönetimi stratejileriyle sektördeki liderlik pozisyonunu pekiştirme yolunda önemli bir adım daha atmış oldu.