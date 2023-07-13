“Bergama, OSB’lerle bölgeye yeni yatırımcılar çekecek”

NURETTİN BAKİ/İZMİR

İzmir’in son dönemde yıldızı parlayan ilçeleri Bergama, Dikili ve Kınık kurulacak Batı Anadolu Serbest Bölgesi A.Ş. (BASBAŞ), Dikili ve Kınık Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi bölgeleriyle (TDİOSB) yatırım yağmuruna hazırlanıyor. Bergama Ticaret Odası (BERTO) Başkanı Lütfi Kolat, bölgede her sektörden birçok firmanın yatırım yapmaya başladığını söyledi. Bergama’nın dışarıdan çok sayıda nitelikli göç alacağını dile getiren Kolat, bölgede tarım, turizm ve sanayiyle büyüyeceklerinin de altını çizdi.

“BOSBİ’de yatırım yağmuru var”

BOSBİ’de birçok yeni firmanın yatırım yapmak için sıraya girdiğini söyleyen Kolat, bölgenin 2-3 yılsonunda tam kapasiteyle çalışacağını vurguladı. Kolat, “Bergama Organize Sanayi Bölgesi’nde (BOSBİ) bütün fabrikalar hareketli. Neredeyse her sektörden yeni firmalar bölgemize yatırım yapmaya başladı. İhracat odaklı çalışan büyük firmalar var, yenilenebilir enerji ile ilgili bir kümelenme oluştu ve BOSBİ 2-3 yıl sonra tam kapasite ile çalışmaya başlayacak. Bu bizim için büyük bir başarı” dedi.

“BOSBİ’de bir meslek lisesi yükselecek”

Bölgenin dışarıdan çok sayıda nitelikli göç alacağını dile getiren Kolat, BOSBİ’de bir meslek lisesinin de yükseleceğini söyledi. Kolat, “Bölgemiz çok güzel yatırımlara ve işlere gebe. Yakın gelecekte özellikle yan sanayilerin de geliştiğini göreceğiz. Büyük yatırımlar için bir takım hizmetlerin sağlanması gerekecek. Bu da pek çok farklı sektörü de tetikleyecektir. Mesleki eğitim konusunda çok ciddi gelişmeler bekliyoruz. BOSBİ içerisinde donanımlı bir Meslek Lisesi yükselecek. Bu sayede bölgemizdeki işgücünü vasıflı hale getireceğiz. Dışarıdan çok ciddi bir göç alacağız, bu göç nitelikli bir göç olacak. Bölgemiz, yenilenebilir enerji ve tarıma dayalı bir yatırım bölgesi. Pamuk, domates ve çam fıstığında çok önemli bir bölge olduğumuz gibi turizmde de iddialıyız. Turizmden vazgeçemeyiz. Dolayısıyla sanayiyi, tarımı ve turizmi bir arada yürütmek zorundayız. Özellikle serbest bölgemizde katma değerli ürünlerin, teknolojik ürünlerin üretimine önem vermemiz gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

“Bölgemizin yıldızı parlayacak”

Bölgede kurulacak BASBAŞ için adımların hızlı atıldığını söyleyen Kolat, Dikili ve Kınık TDİOSB’lerle birlikte bölgenin yıldızının parlayacağını söyledi. Kolat,“Birçoğumuzun bildiği üzere bölgemizde BASBAŞ kuruluyor. Burada 4 ya da 5 firma şimdiden teşvik almış durumda. İnşaatları 2024’te başlayacak ve 5-10 yıl devam edecek projeler olacak. BASBAŞ, bölgemizi bir ihracat merkezi haline getirecek. Tabi diğer OSB’lerimizde de dikkat ettiğimiz gibi; Burada da havayı, suyu, toprağı kirletmeyen işletmeler olmak zorunda. BASBAŞ’da kendi enerjisini kendisi üreten, arıtmasını kendi yapan firmalar yükselecek. Dikili TDİOSB’de ise topraksız seracılık yapılacak. Altyapı çalışmaları hızla devam ediyor. Dikili’den Bergama’ya gelenler yolun sağ tarafındaki hummalı çalışmayı görebilir. Dikili TDİOSB’de tamamen tarıma dönük bir sanayileşme olacak. Tarladan sofraya kadar ürünler üretilecek. Ön taleplerin hepsi bitti, şu an hiç boş yer yok. Kınık’ta da aynı şekilde TDİOSB hızla ilerliyor. BOSBİ ile de birlikte bu 3 yatırım bölgemizin çehresini değiştirecek. Çanakkale Köprüsü’nün devreye girmesi, Assos ve Troya tünellerin yapılması, İstanbul’u bölgemize çok yakınlaştırdı. Bir tarafımızda ise Soma’ya kadar otoban geliyor. İstanbul yatırımcısının da bölgemize sıcak bakmasının en büyük sebebi bu. Bölgemize ulaşım artık çok kolaylaştı. İzmir çevre yolu da bizim için avantaj sağladı. 40-45 dakikada İzmir’e ulaşabiliyorsunuz. Beklediğimiz gelişme ise Çandarlı Kuzey Ege Limanı. Bu liman devreye girerse, bölgemizde büyük ve olumlu bir etki yaratacak.

“BERTO’nun üye sayısı artıyor”

Bölgenin yatırım gözdesi haline gelmesiyle birlikte BERTO’nun da üye sayısında ciddi bir artış yaşandığını da sözlerine ekleyen Kolat, “Odamıza üye kayıt sayısında bir artış var. Ayda ortalama 30-40 yeni üyemiz oluyor. Bu da bölgemizdeki ticaret hacminin her geçen gün arttığını gösteriyor. Şu anda 2.500 üyemiz var. Yakın gelecekte bu sayının 3 bini bulacağını öngörmekteyiz” şeklinde konuştu. Son olarak, Bergama’nın altyapısı ile ilgili yatırım çağrısı yapan Kolat; “Bergama’nın altyapısı, yeni gelecek yatırım göçüne pek hazır değil. Sosyal alanlar, hastaneler, eğitim kurumları ve fazlaca konut lazım. Bunların eksikliğini hep dillendiriyoruz. Özellikle mesleki eğitim konusuna büyük önem veriyoruz. Nitelikli eleman ihtiyacımızı her fırsatta vurguluyoruz. Konaklama ile ilgili çok büyük eksikliğimiz var. İş dünyası da konaklamayı istiyor ve yatırımlar hızlandıkça daha da fazla istenecek. Yatırımcılara bu konuda da çağrımız var, bekliyoruz” dedi.