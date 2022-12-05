Beyin felcinin tanı ve tedavisi için akıllı ilaç sentezlenecek

Müberra TAŞÇI



ÇORUM - Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Güven Akçay’ın yürütücülüğünde hazırlanan “Teranostik Ajan Olarak Hedefli Fe3O4 Manyetik Nanopartiküllerin Sentezlenmesi ve Deneysel Serebral İskemi Modelinde Terapötik Etkinliğinin Araştırılması” adlı proje TÜBİTAK tarafından kabul edildi. Proje kapsamında, beyin felci için aynı anda tanı ve tedavi sağlayabilecek nano boyutlu ilaç sentezlenmesi planlanıyor.

Dr. Öğr. Üyesi Güven Akçay, yaptığı açıklamada, deneysel olarak yapılacak çalışmanın; beyin felci sonrası oluşan öğrenme ve hafıza bozukluğunu tedavi etmek için dünyada yapılan ilk çalışma olduğunu bildirdi.

Dünyada yapılan ilk çalışma

Beyin felcinin nörolojik hastalıklar arasında birinci sırada, dünyadaki ölümlerin nedenleri arasında da kardiyovasküler hastalıklardan sonra ikinci sırada yer aldığını ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Akçay, şunları söyledi: “Serebral iskemi, beynin belli bir bölgesinde veya tüm beyinde oluşan serebral kan akımındaki azalma sonucu oluşan ciddi bir nörolojik hastalıktır. Beyin felci, nörolojik hastalıklar arasında birinci sırada, dünyadaki ölümlerin nedenleri arasında da kardiyovasküler hastalıklardan sonra ikinci sırada yer almaktadır. Serebral iskemi sonrası öğrenme ve hafıza bozukluğunu farklı yöntemlerle tedavi eden çalışmalar olmasına rağmen manyetik nanopartikül akıllı ilacın, tanı ve tedaviyi sağlayan ajan olarak öğrenme ve hafıza üzerine etkisini moleküler mekanizmalarla gösteren herhangi bir çalışma bulunmamaktadır.”

Hitit ve Erciyes Üniversitesi işbirliğiyle yürütülüyor

Hitit Üniversitesinin ihtisaslaşma alanı olan “Makine ve İmalat Teknolojileri” kapsamında sağlık teknolojilerine yönelik projeyi hazırladıklarını bildiren Dr. Öğr. Üyesi Güven Akçay, projenin yürütücülüğünü Hitit Üniversitesinin, danışmanlığını ise Erciyes Üniversitesi Doç. Dr. İsmail Öçsoy ve Doç. Dr. Serap Doğan’ın yaptığını kaydetti. Akçay, yapılacak çalışma ile beyin felci hasarına karşı sentezlenecek olan akıllı ilacın, tedavi edici, hedefli ve yüklü tedavi olarak geliştirileceğini söyleyerek klinikte önemli bir soruna ışık tutulmuş olunacağını belirtti.