Bıçağın ustaları ödüllendirildi

EKONOMİ (BURSA) - Bursa’nın zanaat kültüründe önemli yeri olan bıçakçılığı hak ettiği değere tekrar kavuşturmak ve dünyaya tanıtmak amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Uluslararası Bursa Bıçak Festivali’, Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi Fuar Alanı’nda yapıldı. Dünyanın dört bir yanından bıçak ustalarının, koleksiyonerlerin, zanaatkarların, sektör temsilcilerinin ve bıçak sanatı tutkunlarının katıldığı festivalde, ustaların el emeğiyle şekillenen bıçaklar ziyaretçiler tarafından büyük bir merakla incelendi. Festival kapsamında ödüllü ‘Damascus Şef Bıçağı Yarışması’ ve ‘Kilitli Çakı Yarışması’nın kazananları da belli oldu. Yapılan değerlendirme sonucunda ‘Damascus Şef Bıçağı Yarışması’nda birinci Çağrı Altun, ikinci Halil Rıfat Alpay, üçüncü Hakan Yurtsever oldu. ‘Kilitli Çakı Yarışması’nda ise birinci İrfan Çankaya, ikinci Refik Demirtaş, üçüncü Mehmet Atik oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, bıçakçılığın Bursa için hem bir zanaat hem bir sanat hem de kimlik olduğunu belirterek Bursa’nın 700 yılı aşan bıçakçılık geleneğini yaşatmak, gelecek kuşaklara aktarabilmek ve bu mesleği çağın olanaklarıyla buluşturmak amacıyla düzenledikleri festivalin de bu mirasın sesi olduğunu belirtti.