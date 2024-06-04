'Binaların yapı sağlığının izlenmesi için kimlik belgesi oluşturulmalıdır'

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Küçükçekmece’de çöken binanın İstanbul’un ve Marmara Bölgesinin beklediği depremin etkileri düşünüldüğünde mikro boyutta kaldığına dikkat çeken Uçar, depremi bekleyen İstanbul’da ve Marmara Bölgesinde mevcut yapı stokunun güvenlik durumunun belirlenmesi için gerekli çalışmaların bir an başlatılması ve başlatılmış olanların da hızlandırılması gerektiğini ifade etti.

“Binaların servis ömrü boyunca güvenli kaldığının takip edilmesi ve yapı sağlığının izlenmesi için kimlik belgesi oluşturulmalıdır” diyen Uçar şöyle devam etti:

“Kentsel Dönüşüm adı altında herhangi bir veriye, plana, programa dayanmayan uygulamalar tekil olarak bazı binaları güvenli hale getirse de İstanbul’u ve tüm marmara bölgesini deprem ve diğer afetlere daha hazır hale getirmemekte, hatta bazı yerlerde altyapı yetersizliğine, imar ve dolayısıyla nüfus artışına neden olarak kentsel riskleri artırmaktadır. Marmara Bölgesi gibi nüfusun ve yapılaşmanın yoğun olduğu bir bölgenin yapı stoku sağlığının iyileştirilmesi rasgele seçilmiş binaların yıkılıp, yenilenmesiyle gerçekleştirilemez. Yerel ve merkezi yönetimler arasındaki yetki kargaşası ortadan kaldırılmalı, gündelik siyasi hesaplarla birbirlerinden bağımsız çalışma anlayışına son verilmeli, üniversitelerle, meslek kuruluşlarıyla, uzman kurumlarla iş birliği yapılmalı ve kentlerimizde daha güvenli, daha sağlıklı bir yaşamın inşa edilebilmesi için toplumsal seferberlik başlatılmalı, bu amaçla kamu kaynakları öncelikleri dikkate alan plan ve programlara dayanarak değerlendirilmeli ve yönlendirilmelidir.”