Egeli ihracatçılar mayıs ayında ihracatını yüzde 8 artırdı

İZMİR / EKONOMİ

Ege İhracatçı Birlikleri’nden yapılan sanayi ürünleri ihracatı yüzde 11 artışla 922 milyon dolar olarak gerçekleşti. Tarım sektörlerinin ihracatı 629 milyon dolara yükseldi. Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altındaki 12 ihracatçı birliğinin 7 tanesi geçen yılki performansını aştı. EİB 2024 yılı Mayıs ayında 187 farklı ihraç pazarına ulaştı ve 103 ülke ve bölgeye ihracatını artırmayı başardı.

EİB’nin Avrupa Birliği’ne ihracatı 2024’ün Mayıs ayında 723 milyon dolarlık hacme ulaşırken toplam ihracatında Avrupa kıtasının payı ise yüzde 50 olarak kayıtlara geçti. EİB üzerinden Almanya’ya 162 milyon dolar, ABD’ye 104 milyon dolar, Birleşik Krallık’a 90 milyon dolar, İtalya’ya 88 milyon dolar, İspanya’ya 81 milyon dolar ihracat gerçekleşti.

Ege’nin ihracatı 2 milyar 714 milyon dolar oldu

Ege Bölgesi de 2024 yılının Mayıs ayında ihracatını 2 milyar 714 milyon dolara taşıdı. İzmir, Ege Bölgesi ihracatına 1 milyar 494 milyon dolarlık katkı sağlarken, Manisa, 484 milyon dolarlık, Denizli 416 milyon dolarlık performans sergiledi. Muğla ihracatını 105 milyon dolara ilerleterek Ege illeri arasında dördüncü sıraya adını yazdırdı. Mayıs ayında Balıkesir’den 71 milyon, Aydın’dan 88 milyon, Kütahya’dan 38 milyon, Uşak’tan 25 milyon, Afyonkarahisar’dan 29 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.