Tersanede gemi yangını: 4 mürettebat dumandan etkilendi

EKONOMİ / KOCAELİ

Başiskele ilçesinde Yeniköy Serbest Bölgede bulunan Norse Tersanesi’nde, saat 11.00 sıralarında kıyıya demirli olan 'Tronderbas TR-500-ND' isimli gemiden yükselen dumanları görenler, itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ederek kontrol altına aldı. Dumandan etkilenen 4 mürettebat, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürerken, gemide başka birinin olup olmadığı araştırılıyor. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Vali Yavuz: Gemide mahsur kalan 4 kişi kurtarılmıştır

Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından Başiskele ilçesinde teranedeki gemi yangınına ilişkin şu açıklamaları yaptı: “Başiskele Serbest Bölgede geminin suya indirilmesine müteakip yangın meydana gelmiş, süratle, itfaiye ve AFAD bölgeye yönlendirmiş, iki gemi çalışanı mahsur kaldığı öğrenilmesi üzerine çalışma yapılarak mahsur kalanlar kurtarılmıştır. 4 kişi etkilenmiş hastaneye sevk edilmiştir.”