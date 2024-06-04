Gaziantep TRIKONFEX Fuarı'na hazırlanıyor

TUBA CANPOLAT / GAZİANTEP

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Akort Fuarcılık iş birliğinde, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve Gaziantep Trikotajcılar Odası destekleri ile gerçekleştirilecek TRIKONFEX 4. Triko, Triko İpliği, Konfeksiyon ve Teknolojileri Fuarı, ihracatın lokomotifi tekstilin alt kolu olan trikotaj sektörünün bölgemizdeki ilk ve tek fuarı olma özelliğini taşıyor.

Ülke ekonomisinin lokomotif kentlerinden olan Gaziantep’in triko sektöründe de önemli bir konumda olduğunu, ancak sektörün eskiden olduğu gibi canlandırılması gerektiğini ifade eden GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, TRIKONFEX 4. Triko, Triko İpliği, Konfeksiyon ve Teknolojileri Fuarı’nın bu anlamda sektör ve firmalar için kritik önem taşıdığını söyledi.

“Düzenlediğimiz fuarlarla kentimizin ve ülkemizin üretim ve ihracatına destek olmaya devam ediyoruz” diyen Ünverdi, şunları kaydetti:

“Günümüz şartlarında marka değeri olmadan bir yere varmak oldukça güç hale gelmiştir. Bu anlamda sektörümüzün yeniden canlanması ve şehrimiz potansiyelini değerlendirerek hak ettiği yere tekrar gelmesi için yenilikler yaparak daha fazla çalışmalı, elimizi taşın altına koymalıyız. Hepimizin amacı üretim ve ihracat yaparak kentimizi ekonomide daha ileriye taşımaktır. Fuarımızın bu noktada hem sektöre, hem firmalarımıza hem de şehrimize büyük katkılar sağlamasını hedefliyor, şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Ayrıca Akort Fuarcılık başta olmak üzere fuarımızda emeği, desteği olan tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum.”

Akort Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Akkaya da, triko sektörünün sürdürülebilirliğini sağlamak için Gaziantep’te yeniliklerin hayata geçirilmesi gerektiğini kaydederek TRIKONFEX 4. Triko, Triko İpliği, Konfeksiyon ve Teknolojileri Fuarı’nı da bu anlamda organize ettiklerini söyledi.

Fuarın hem satış hem de tanıtım açısından katılımcılara ve ziyaretçilere çok önemli fırsatlar sunacağına inandıklarını ifade eden Akkaya, “Fuarlarımız sektörlerimizin dünya pazarlarında yer alması noktasında atılmış en önemli adımlardan biridir. Bu fuarla triko sektörünün yıllardır ihtiyaç duyduğu bir çalışmayı gerçekleştiriyoruz. TRIKONFEX, çok ciddi bir üretim merkezi olduğu halde tanıtım, pazarlama ve markalaşma konularında sıkıntı yaşayan Gaziantepli firmalar için önemli bir fırsat ve dönüm noktası olacak. Fuarımızın sektöre, şehrimize ve ülkemize kazanımlar getirmesini diliyor, iş birlikleri için Gaziantep Sanayi Odamıza ve destek sunan tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.