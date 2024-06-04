Sakarya Canlı Hayvan Borsası, bayramda da hizmet verecek

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Sakarya Ticaret Borsası Canlı Hayvan Borsası’nın Kurban Bayramı sonuna kadar açık olduğunu belirten Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Genç, “Sakarya Ticaret Borsası olarak, küçükbaş ve büyükbaş satıcıları için padok kiralama hizmetimiz devam etmektedir. Yetiştiricilerimiz, 19 Mayıs-19 Haziran tarihleri arasında kiraladıkları padoklarda kurbanlık hayvanlarını sunmaya başladılar. Bu hizmet, yetiştiricilerimize kurbanlık hayvanlarını güvenli ve düzenli bir ortamda sunma imkânı sağlarken, alıcıların da sağlıklı ve kontrol altında hayvanlara ulaşmasını temin ediyor.” ifadelerini kullandı.

borsa-hqvy.jpg" alt="" width="337" height="219" />Canlı Hayvan Borsası’nın jeopolitik konumu nedeniyle, özellikle bu dönemde il içi ve il dışından yoğun talep gördüğüne de değinen Genç, vatandaşların, kurbanlık hayvan satın alırken dikkat etmeleri gereken bazı önemli hususları ise şu şekilde sıraladı: “Kurbanlık hayvanın sağlıklı olduğundan emin olunmalıdır. Hayvanın tüyleri parlak ve düzgün, gözleri canlı olmalıdır. Ayrıca, hayvanın hareketlerinde anormallik olmamalıdır. Hayvanın yaşına ve gelişimine dikkat edilmelidir. Küçükbaş hayvanların en az 1 yaşında, büyükbaş hayvanların ise en az 2 yaşında olması gerekmektedir. Dişi kurbanlık hayvan tercih edilmişse, hayvanın gebelik kontrolünden geçtiğinden emin olunmalıdır. Satın alınan hayvanın pasaportu yani kimlik belgesi de satın alınan hayvanla birlikte hayvan sahibinden alınmalıdır. Vatandaşların satın aldıkları hayvanların kulaklarındaki küpe numarası ile hayvana ait evraklardaki numaraları kontrol etmeleri, bu noktada yaşanacak veya yaşanması muhtemel sorunların önüne geçecektir.”