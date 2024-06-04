AKİB, mayısta 1,65 milyar dolarlık ihracat yaptı

MERSİN / EKONOMİ

İhracat verilerini değerlendiren Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Fatih Doğan, yılın 5’inci ayında 24,1 milyar dolarlık ülke ihracatına yüzde 7,9’luk destek verdiklerini kaydetti.

Mayısta en fazla ihracatı yüzde 94 artış ve 636,7 milyon dolarla Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin gerçekleştirdiğini bildiren Doğan, “215 ülke ve bölgeye ihracat yapan AKİB, Mayıs’ta Malta ve Slovenya pazarlarında 4 haneli artış sağladı. Hollanda, Yunanistan, ABD ve İtalya pazarlarında da ihracat hacminde üç katından fazla ivmelenme moral verdi. En fazla ihracat yapılan ülkeler listesinde yüzde 318 artış ve 122 milyon 64 bin dolarla Hollanda birinci sırada yer aldı. Ocak-Mayıs döneminde yüzde 23 artışla 7 milyar 348 milyon dolar ihracat değerine eriştik. Son 12 aylık bölge ihracatı ise yüzde 3 artışla 17 milyar 508 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti” dedi.

Finansman sorunları sürüyor

Üretici fiyatlarında son iki ayda yüzde 6 oranında artış yaşanırken döviz kurunun yatay seyredip düşüş eğiliminde olmasının rekabetçiliği zayıflattığını vurgulayan Doğan, “Uygun maliyetli ve uzun vadeli krediye erişim sıkıntılarımız devam ediyor. Bu zor dönemde dahi üretimi ve ihracatı sürdürülebilir kılmak için yoğun çaba harcıyor, ülkemize döviz kazandırmanın gayretini gösteriyoruz” diye konuştu.