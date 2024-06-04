Sakarya Büyükşehir’in tesisleri uluslararası kuruluşların dikkatini çekmeyi sürdürüyor

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin başarıyla faaliyet gösteren tesisleri uluslararası kuruluşların dikkatini çekmeyi sürdürüyor.

Dışişleri Bakanlığı tarafından tanınan ADFIMI (İslam Kalkınma Bankasına Üye Ülkelerde Ulusal Kalkınma Finans Kuruluşları Birliği), alanında Türkiye’nin öncülerinden olan SASKİ’nin son teknolojik imkanlara sahip Atık Su Arıtma ve İçme Suyu Arıtma Tesisleri’ni ziyaret etti.

17 ülkede faaliyet gösteren uluslararası kuruluşun Endonezya heyeti finansörleri ile birlikte Göl Tesisleri ve Hızırilyas İçme Suyu Arıtma Tesisi’ni ziyaret ederek tesislerin işleyişi hakkında bilgiler aldı.

İller Bankası’nın tavsiyesi üzerine Sakarya’da incelemelerde bulunan heyet tesislerin işleyişi ve içme suyunun kalitesini beğendiklerini ifade etti. Endonezya’dan gelen heyet, daha sonra yine Türkiye’de atık dönüşümü konusunda örnek olan Sakarya Entegre Katı Atık Yönetimi’ni (SEKAY) gezdi.

Burada atıkların en az maliyet, en güçlü teknoloji ve az insan kaynağı ile hayata nasıl dönüştürüldüğüne tanıklık eden ADFIMI heyeti model, yöntem ve teknik konusunda önemli notlar alarak yetkililerle istişarelerde bulundu.