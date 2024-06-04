Adana’nın ihracatı ilk 5 ayda yüzde 7 arttı

ADANA / EKONOMİ

İhracat rakamları hakkında açıklama yapan Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, ilin mayıs ayı ihracatının geçen yıla göre yüzde 4.3 artışla 254 milyon 833 bin dolar olduğunu, ilk beş aylık rakamın ise 1 milyar 256 milyon dolara ulaştığını bildirdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin verilerini değerlendiren Kıvanç, “Mayıs 2024 Türkiye geneli ihracat incelendiğinde, Adana’nın yüzde 1.22 pay ile 14’üncü sırada yer aldığı görülmektedir. 2024 yılının ilk beş ayında ise Adana’nın Türkiye’nin toplam ihracatına sağladığı katkı yüzde 1.36 olmuştur” dedi.

Mayısta kimya sektörü lider

Mayıs 2024’te Adana’dan en fazla ihracat yapan sektörün 45 milyon 102 bin dolar ile Kimyevi Maddeler ve Mamulleri olduğunu söyleyen Kıvanç, bunu 44 milyon 81 bin dolar ile Tekstil ve Hammaddeleri, 34 milyon 969 bin dolar ile Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri sektörlerinin takip ettiğini açıkladı. İlk beş ayda ise Tekstil ve Hammaddelerinin 212 milyon 573 bin dolar ile ilk sırada yer aldığını belirten Kıvanç, “Bu sektörü 210 milyon 942 bin dolar ile Kimyevi Maddeler ve Mamulleri, 170 milyon 625 bin dolar ile Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri takip etti” dedi.

En fazla ihracat Irak’a

Mayıs 2024’te Adana’dan en fazla ihracat yapılan ilk üç ülkenin sırasıyla; 19 milyon 848 bin dolar ile Irak, 16 milyon 756 bin dolar ile Hollanda ve 15 milyon 187 bin dolar ile Almanya olduğunu aktaran Kıvanç, “2024 yılının ilk beş ayında Adana’dan yapılan ihracatta ise Irak’ın 116 milyon 349 bin dolar ile ilk sırada yer aldı. Irak’ı 84 milyon 739 bin dolar ile ABD ve 81 milyon 88 bin dolar ile Hollanda’nın takip etti” bilgisini verdi.

ADASO Başkanı Kıvanç, Türkiye'nin ihracatındaki paylarını artırma hedefinde kararlı olduklarını vurgulayarak, şunları söyledi: "2024 yılı itibariyle, Adana'nın önemi giderek artıyor. Yaşanan artış bizi mutlu ediyor, ancak yeterli bulmuyoruz. Adana, yeni yatırım alanları ve mevcut üretim kapasitesiyle ülkemizin gelişimine en büyük katkıyı sağlayan lider şehirlerden biri olmaya devam edecek. Gelecek dönemlerde ihracatımızın katlanarak artacağına inanıyoruz.”