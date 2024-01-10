Bir dönemin devi olan PVC markasını Konyalı firma satın aldı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU/KONYA

Pakpen geçtiğimiz aylarda fabrikasını ve isim haklarını satışa çıkartmıştı.

Fabrikayı ve 'Pakpen' markasını satın alan Sezersan A.Ş. yaptığı duyuru ile üretime en kısa sürede başlanacağını açıkladı.

Sezersan A.Ş.‘den yapılan açıklamada: "Pakpen Şirketler Grubunun 60 bin metrekaresi kapalı toplam 103 bin metrekarelik fabrikaları ve XPS, EPS, PVC FOAM (DEKOTA), PVC LEVHA, PVC SANDWİCH PANEL, PAK SIDING, ve PVC KAPI SİSTEMLERİNİ Sezersan A.Ş. bünyesine katmış olduğumuzu siz değerli iş ortaklarımıza ve kamuoyuna bildirmekten gurur duyarız". PAKPEN kalitesi Sezersan A.Ş. güvencesi ile en kısa sürede sizlerle" denildi.