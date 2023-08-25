Buğday ve un sektörünün gözü kulağı İstanbul’da olacak

SAMSUN/EKONOMİ

Hububat değirmencilik sektörünün dünyadaki en büyük sivil toplum kuruluşu 127 yıllık IAOM’un Avrasya Başkanlığını yürüten Türkiye, dünyanın buğday, değirmencilik ve un sektörü oyuncularını 31 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde bir araya getiriyor. 2 milyardan fazla nüfusa ve toplam 7,1 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe sahip 32 ülkeden oluşan Türkiye liderliğindeki IAOM Avrasya Başkanlığı, IAOM Avrasya Konferansı ve Sergisi’nde, Orta ve Doğu Avrupa, Baltık Ülkeleri, Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Türkiye ve diğer Orta Asya Cumhuriyetleri olmak üzere yaklaşık 1000 katılımcıyı ağırlamaya hazırlıyor.

Dünyanın en büyük buğday üreticileri ve un ihracatçıları IAOM Avrasya Başkanlığı’nda yer alıyor. IAOM Avrasya’da yer alan ülkelerden Rusya, 87 milyon tonluk buğday üretimiyle dünyanın ilk 5 buğday üreticisinden biri olarak tek başına dünya buğdayının yüzde 10’unu ve Avrasya bölgesinin buğday üretiminin yüzde 30’unu temsil ediyor. Bu 32 ülke arasında 25 milyon tonla Ukrayna, 16 milyon tonla Kazakistan ve 19 milyon ton buğday üretimiyle Türkiye de yer alıyor. IAOM Avrasya Başkanlığı, başka bir ifadeyle dünya un ihracatının yüzde 55’ini ve yine dünya buğday üretiminin yarısından fazlasını gerçekleştiriyor. Hububat, un, makarna, bulgur ve yem üreticileri ile değirmen makinaları, paketleme gibi tedarikçi ve bayiler bir araya gelirken açış konuşmalarını Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, IAOM ABD Başkanı Steve Matson ve IAOM Avrasya Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy’un yapacağı kongrede, tahıl koridoru, dünyanın gıda güvenliği, dünya tahılındaki ticaret değişimleri gibi konular ele alınacak. Türkiye’nin tahıl koridoru, un ihracatındaki başarısı gibi faktörler ele alındığında bu sene 2. düzenlenen IAOM Avrasya Konferansı ve Sergisi büyük önem kazanıyor.

Türkiye, dünya un ihracat şampiyonu olmaya devam edecek

2022 yılını 3 milyon 400 bin ton un ihracatıyla kapatan Türkiye, un ihracatında 9 yıldır dünya lideri. 2023 yılını 3 milyon 500 bin ton un ihracatıyla kapatmaya hazırlandıklarını belirten IAOM Avrasya Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, “Türkiye’nin açık ara önde ve güçlü bir sanayisi var. İlk 7 ayda geçen seneye göre tonaj bazında yüzde 24, dolar bazında ise yüzde 8 artış var. Geçen sene 7 ayda 1 milyon 545 bin tonluk ihracat, bu yıl 1 milyon 923 bin tona çıktı. Dolar bazında ise 7 aylık ihracat 753 milyon dolardan 814 milyon dolara yükseldi. İhracattaki başarımız doğrultusunda yılı 3,5 milyon ihracat ve 1,4 milyar dolar gelirle kapatmaya hazırlanıyoruz. İhracat şampiyonluğumuza bir yenisini daha ekleyeceğiz” dedi.

Öte yandan Ulusoy, bu yıl 20,5 milyon ton buğday üretimi beklendiğini ifade etti. 17 Temmuz’da kapanan tahıl koridorunun yeniden Türkiye’nin diplomatik çabasıyla açılabileceğini belirten Ulusoy, Türkiye’nin tahıl koridoru anlaşmasının sürdüğü vakit boyunca toplam 3,2 milyon ton tahıl, 1,5 milyon ton ise buğday ithalatı gerçekleştirdiğini de sözlerine ekledi.