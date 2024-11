Bursa, konut ihtiyacı ve riskli yapılar arasına sıkıştı

ALİ ŞAHİN/BURSA

Türkiye genelinde 6,7 milyon riskli yapının dönüşümü konusu birçok kez dillendirilse de atılan adımlar sınırlı kaldı. 600 bine yakın riskli yapı stoku olan Bursa’da da son dönemde yavaşlayan Kentsel dönüşüm çalışmaları olası deprem konusunu yeniden gündeme taşıdı. Riskli yapı stokunun kısa sürede içerisine dönüştürülmediği takdirde ülkenin beka sorunuyla karşı karşıya kalacağını hatırlatan İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İMSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Demir, “Vatandaşın şu an içinde “devlet veya birileri ömrünü tamamlanmış, riskli olan yapıyı mümkünse üstüne para versin ya da metrekaresini artırsın. Bana bir dönüşüm yapsın” noktasında. Bu şekildeki bir dönüşümün olmayacağı herkes tarafından malum. Burada sosyal devlet ilkesi gereği ekonomik durumu iyi olmayan insanlara devlet destek verebilir” dedi.

Riskli yapı stokunun bir an evvel bertaraf edilmesi gerektiğini savunan Demir, “Aksi takdirde kendi konutlarımızın, iş yerlerimizin sağlam olması bizim güvende olduğumuz anlamına gelmiyor. Bizim o saatte nerede olacağımız meçhul. Bir fabrika yıkıldığı zaman zaten üretim yapılmıyor. Yıkılmasa dahi fabrikayı çalıştıracak personel bulamıyorsunuz. Kentsel dönüşüm yavaş ilerlediği gibi ihtiyaç duyulan yeni konut ihtiyacını karşılayacak oranda imalat da yapılamıyor. Türkiye’nin her yıl 900 bin ile 1 milyon arasında yeni konuta ihtiyacı varken ruhsat sayıları 450 binlerde kaldı. Bursa özelinde düşündüğümüz takdirde her 25-30 bin göç alan aynı zamanda bir bu kadar da nüfusu artan bir şehirde mevcut olan riskli yapı stoku haricinde konut üretmeniz gerekiyor. Şu an ürettiğimiz konut, bu artan ve göç eden nüfusa yetecek miktarda değil. Bir miktar yeni konut üretmiş olsaydık kısmen riskli yapıdan buraya insanları aktararak en azından bir kısmını güvene almış olacaktık” diye konuştu.

“Yapmamız gerekenden vazgeçmemeliyiz”

Konsey olarak sektörün geleceğini yakından ilgilendiren ve Bursa’nın en önemli sorunlarının çözülmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Bursa Ticaret ve Sanayi Odası İnşaat Konseyi Başkanı Ali Tuğcu, “Büyükşehir belediyemizin kentsel dönüşümde mükemmeli arama çabası var. Tabii bunu takdirle karşılıyoruz ama bu mükemmeli ancak orta ve uzun vadeli projelerde hayata geçirebiliriz. Ama öncesinde çok acil almamız gereken önlemler var. Özellikle çok katlı ruhsatsız yapılaşmalarla, zayıf zeminde yer alan yapıların kısa sürede yenilenmesi gerekiyor. Burada sahadan gelen verilerle hareket ederek mükemmele ulaşamasak da en azından iyiyi ve yapabilecek olanları da ıskalamamamız lazım. Daha önce yapılanlarda olumsuz taraflar veya yanlış uygulamalar olabilir. Ama bu yanlış uygulamalar var diye biz yapmamız gerekenden de vazgeçemeyiz” ifadelerini kullandı.

“Şehirde konsensüs sağlanmalı”

Şehirdeki 1/100000’lik plan çalışmalarının dönüşüm için önemli olduğunu ancak piyasadaki algının da doğru yönetilmesi gerektiğini belirten Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, “Şu anda Bursa'daki yapı stokuna baktığımız zaman bu stokun önümüzdeki beş yıl içinde hızlı bir dönüşüme ihtiyacı var. Yani bizim inşaat sektöründeki projelerin büyük kısmı bu alanda olacak. Burada önemli olan şeffaflık, adil olmak bir de beklentileri doğru şekilde yönetmek. Bu algıyı sektörümüz yönetecek. Bir eşya yenilendiğinde nasıl üzerine bedel ödenmesi gerekiyorsa konutta da bunun böyle olduğu anlatılmalı” dedi.

Sektörün yeni iş modellerine de ihtiyacı olduğunu belirten Burkay, “Organize konut bölgeleri bir anlamda bunun için çok önemli bir proje. Birden çok şirketin birlikte çalışmasına imkan vererek hayata geçirilebilecek projeler bunlar. Burada önemli olan şehirde bir konsensüs sağlamak” diye konuştu.