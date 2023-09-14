Bursa OSB’de elektrikli araç şarj istasyonları faaliyete başladı

EKONOMİ/BURSA

Bursa Organize Sanayi Bölgesi (BOSB) Yönetimi, bölgedeki iş insanlarının ve misafirlerin günlük yaşamlarını kolaylaştıracak dokunuşlarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde ve Bursa’da da sayıları gün geçtikçe artan elektirikli araç kullanan sanayicilerin ya da bölgeye gelen misafirlerin araç şarj ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla organize sanayi bölgesinde üç noktaya şarj istasyonları kuruldu. Organize sanayi bölgesi sosyal tesis alanı, OSB cami ve bankalar caddesi otoparkına kurulan istasyonlar elektirikli araç kullanıcılarının hizmetine sunuldu. Şarj istasyonları hem AC şarj, hem de hızlı şarj (DC) özelliğine sahip bulunuyor. Konu hakkında açıklamalarda bulunan BOSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Durmaz, “Yeşil OSB çalışmalarımız kapsamında başlattığımız Hem sanayicilerimize hem de Bursa’daki ve bölgemize gelen yerli ve yabancı misafirlerimiz için elektrikli araç kullanıcılarına bu hizmeti vereceğiz. Bankalar caddesi ve sosyal tesislerdeki istasyonlarımız hızlı şarj özellikleri ile kullanıcıların işlerini daha da kolaylaştıracak” dedi.