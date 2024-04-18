Bursa PERDER’de Haşim Kılıç güven tazeledi

EKONOMİ/BURSA

Türkiye Perakendeciler Federasyonu üyesi olan Bursa PERDER seçimli olağan genel kurul kapsamında bir araya geldi. BUTTİM Uluslararası Tekstil ve Ticaret Merkezi'nde bulunan Bursa PERDER ofisinde yapılan seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Haşim Kılıç oy birliğiyle güven tazeledi. Bursa PERDER Başkanlığı görevinde dördüncü dönemini geçirecek olan Kılıç, önümüzdeki iki yıl boyunca Bursa PERDER’in başkanlık görevini üstlenecek. Kongredeki konuşmasına seçimli olağan genel kurula oy vermek üzere katılım gösteren üyelere teşekkür ederek başlayan Kılıç, "Yüksek enflasyona rağmen kaliteli gıdayı uygun fiyata sunarak bütün bütçelere hitap etmekte kararlıyız" derken et fiyatlarındaki indirimin süreceğini söyledi. Yeni dönemi yeni projelerle karşılamak istediğini dile getiren Kılıç "Güçlü birlikteliğimizi yeni projelerle, uygun fiyatlarla hissettirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.