Bursa SMMMO Meslekte Dayanışma ve Birlik Grubu aday adayını açıkladı

EKONOMİ (BURSA) - Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (BSMMMO) 2025 Haziran seçimleri için çalışmalara başladı. Meslekte Dayanışma ve Birlik Grubu aday adayını Bünyamin Çolak olarak açıkladı. Düzenlenen toplantıda konuşan Bünyamin Çolak, odanın akademik meslekler içerisinde en genç, en dinamik yapıya sahip odalardan biri olduğunu söyledi.

Çolak, “Küreselleşen dünyada makro ekonomik gelişmelerin değişmesi ile beraber ülkelerin ve ülkemizin de mali yapılarında değişkenlikler, yenilenmeler ile beraberinde mesleğimizde de önemli gelişmeler yaşanmaya başlanmış ve dijital muhasebecilik meslektaşlarımızın yaşamına girmiştir. Şimdi ise TÜRMOB temsilcilerimizin 'Biz enflasyon muhasebesine hazırız' demesiyle, Bakanlık tüm firmaları kapsayacak şekilde uygulama çıkarmıştır. Ön görülemeyen kararlar ile iş bilmez bürokratlar ve öngörülü önerilerde ve süresinde bulunmayan TÜRMOB yöneticileri arasında kalan meslek mensupları olduk” dedi.

Ana projelerini açıklayan Çolak, butik ve özel nitelikli eğitimler yapacaklarını, her yıl Uludağ Muhasebe Zirvesi düzenleyeceklerini, mesleğin sorun ve çözüm önerilerinin yapıldığı meclis toplantıları planladığını söyledi. Çolak, “Belli periyotlarda çalıştaylar düzenleyeceğiz, makalelerin sesli okunduğu Bilanço Dergisi çıkaracağız, BSMMMO TV stüdyosu kuracağız, online eğitimler yapacağız, online müzik şiir dinletileri ve sosyal etkinlikler yapacağız, paydaş kurumlarımız ile ortaklaşa programlar yapacağız, sosyal etkinliklerimizi daha aktif yapacağız, staja başlama ve yeterlilik sınavlarının Bursa'da düzenlenmesini sağlayacağız” diye konuştu.