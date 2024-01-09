Bursa TB, tescil işlem hacmini artırdı

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, 2023 yılının Türkiye ve dünya genelinde pandemi sonrası ortaya çıkan ekonomik zorlukların yaşanmaya devam ettiği bir yıl olduğunu söyledi. Başkan Matlı, küresel piyasalardaki yavaşlamanın iktisadi etkilerinin yanı sıra, yüksek enflasyon, hammadde ve enerji fiyatlarındaki artış, döviz kurlarındaki dalgalanma, finansmana erişim sorunları, ülkemizi yasa boğan deprem ve sel felaketlerinin, 2023 yılında reel sektörü derinden etkileyen başlıca konular arasında yer aldığını vurguladı. Matlı, bu süreçte Bursa TB olarak tescil işlem hacmini 11 aylık dönemde 28 milyar lira düzeyine çıkarma başarısı gösterdiklerini ifade etti. Yetkili acentesi ve A Grubu büyük hissedarları arasında yer aldıkları TÜRİB Piyasası’nda da güzel başarılar elde ettiklerini vurgulayan Özer Matlı, “Ülke tarımının geleceği olarak gördüğümüz TÜRİB ELÜS Piyasası’nda, 11 aylık tescil işlem hacmimizi 1 milyar liranın üzerine çıkardık” diye konuştu.

Gıda OSB kurulacak

Şehir içinde sıkışan firmalara hareket kabiliyeti kazandıracak, büyümelerine imkân tanıyacak Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulması için çalışmalar yürütüldüğünü anlatan Matlı, Borsa olarak reel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetişmesi adına da projeler yürüttüklerini kaydetti. Kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması noktasında önemli bir projeyi de hayata geçirdiklerinin altını çizen Özer Matlı, “Video paylaşım platformu Youtube’da yayınlanan ve “Off The Record” adını verdiğimiz proje ile ünü Bursa sınırlarını aşan tarihi lezzet durakları ve kentimizin zengin gastronomi kültürünü ön plana çıkarmayı hedefliyoruz. Diğer yandan, gerçekleştirdiğimiz çalışmaların merkezinde, proje okulumuz Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrenim gören öğrencilerimizi de bulunduruyoruz. 132 yıllık tarihi geçmişiyle Bursa`nın gıda sanayisinde ön plana çıkmasında büyük payı bulunan okulumuzda yürüttüğümüz çalışmalarla amacımız; Bursa’nın hem gastronomi hem de kırsal turizm alanında geçmişteki değerini yeniden kazanması ve hak ettiği konuma gelebilmesidir” dedi. Bursa TB’nin 2024 yılı bütçesi 50 milyon lira olarak belirlendi.

Lisanslı depo sayısı arttı

Tarım ürünlerinin depolanmasını ve ürün senetleri vasıtasıyla ticaretinin kolaylaştırılmasını sağlayan ‘lisanslı depoculuk’ sistemi kapsamında yetkili sınıflandırıcı ağını genişlettiklerini belirten Matlı; Karacabey, Gaziantep, Turgutlu, Çorlu, Polatlı ve Konya’nın ardından yedinci şubeyi Bandırma’da açtıklarını söyledi. Ayrıca gıda sektöründe faaliyet gösteren üyelerin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü ve ihracatını arttırmak amacıyla Ur-Ge Projesi yürüttüklerini anlatan Matlı, “Gıda alanında yürüttüğümüz bu proje ile üye firmalarımızın teknoloji odaklı üretim süreçlerini daha verimli hale getirmelerine ve ihracat odaklı büyümelerine imkân tanımış olacağız. Yine üyelerimizin uluslararası pazarlarda daha rekabetçi olmalarına katkı sağlamak amacıyla, Uluslararası Gıda Güvenliği Belgesi (BRCGS) sertifikası almak isteyen firmalarımıza yönelik, küresel gıda güvenliği ve kalite gerekliliklerine ilişkin uluslararası düzeyde ücretsiz temel sertifika programları düzenledik” dedi. Özer Matlı, ‘Sürdürülebilir Tarım, Sürdürülebilir Finans, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ gibi konularda da çalışmalar yürüttüklerini anlattı.